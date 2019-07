Para Newell's sigue vigente más que nunca la necesidad de contratar a un par de mediocampistas centrales. Uno de ellos está muy cerca de sumarse y es Julián Fernández, que milita en Palestino de Chile. Y a la vez también está en pie la opción de Federico Lértora, cuyo pase pertenece a Belgrano y hoy el gran competidor leproso es Colón. Claro que hay más nombres por si el mediocampista del Pirata al final no recala en el Parque. En tanto, que el nueve de área sigue siendo otra prioridad. Y allí hay varios nombres en danza, pero el preferido sería Nicolás Blandi (San Lorenzo), en una gestión que está encadenada a un venta por parte de Newell's.

En cuanto a Julián Fernández (24 años) de no mediar imprevistos podría sumarse al grupo entre hoy y mañana. Milita en Palestino de Chile y tiene pasado en All Boys y Olimpo. Mientras que la novela de Federico Lértora (29 años) tiene final abierto. Newell's le ofreció a Belgrano 700 mil dólares al contado por el 60 por ciento del pase. Y el Pirata quiere más. En tanto, Colón también está muy interesado en Lértora. Todo indica que esta semana se terminaría, por sí o por no, la gestión.

Claro que si se cae lo de Lértora hay otras alternativas de volante que maneja con hermetismo la comisión directiva.

Por su parte, sigue la búsqueda de un nueve clásico que tenga al área como su habitad natural. Y allí un nombre que interesa es el atacante de San Lorenzo Lucas Blandi, aunque el escollo para contratarlo es el económico. Pero en este sentido se puede abrir la puerta para ir a la carga por Blandi si esta semana finalmente se reactiva el interés de Juventus por el juvenil Enzo Barrenechea (18 años). La Juve podría desembolsar aproximadamente unos 3.700.000 dólares netos por el 80 por ciento del pase del juvenil leproso que aún no debutó en primera división.

Por ello, si se define la venta de Barrenechea, Newell's se haría del dinero necesario para buscar a un nueve de jerarquía y Blandi es uno de los que encaja en lo que pretende Kudelka.