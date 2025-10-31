La Capital | Ovación | Fórmula 1

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

El argentino espera por la confirmación de su continuidad en Alpine, mientras la escudería austríaca analiza sus opciones a futuro

31 de octubre 2025 · 16:53hs
La Fórmula 1 es un mundo complejo para los pilotos, quienes no solamente aspiran a ganarse un lugar en la máxima categoría del automovilismo, sino que también deben luchar por mantenerlo. En ese contexto, todavía restan confirmarse cuatro butacas para la temporada 2026, aunque una de ellas ya tiene todos los boletos vendidos.

Mientras las negociaciones y los análisis circulan por el paddock, los fanáticos esperan la confirmación oficial de la continuidad de Franco Colapinto con Alpine, la cual ya parece asegurada y varios medios especializados adelantaron que está próxima a ser anunciada.

A su vez, la estructura de Red Bull mantiene una competencia entre sus pilotos por tres codiciados lugares. Con Max Verstappen confirmado en el equipo principal, la escudería austríaca analiza quién será el compañero del neerlandés para afrontar un nuevo año con importantes cambios reglamentarios. En tanto, las dos butacas de Racing Bulls también están disponibles.

La butaca de Alpine, a punto de ser confirmada

Franco Colapinto juntó méritos a lo largo de la temporada para quedarse en Alpine en 2026. Si bien no obtuvo puntos, el argentino batalló con un auto plagado de limitaciones y logró ponerse incluso por encima de su compañero, Pierre Gasly.

>> Leer más: Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1

El francés tiene contrato vigente al menos hasta 2028 y la escudería proyecta en torno a él, por lo que el rendimiento del pilarense permite considerarlo para el futuro. La batalla entre ambos es lo único que le queda al equipo por delante, mientras apuestan por el motor Mercedes que llegará para la próxima temporada.

Colapinto fue más rápido que Gasly en gran parte de las últimas carreras y demostró estar a la altura. Según confirmó Motorsport, el anuncio oficial de su continuidad llegaría entre el martes 4 y jueves 6 de noviembre, en la previa al Gran Premio de Brasil.

Red Bull analiza su futuro

Bien es sabido que Verstappen es el piloto estrella y el objetivo absoluto de Red Bull, por lo que las decisiones principales y el armado del auto gira en torno a sus gustos. De igual manera, la etapa de transición que atraviesa la escudería tras la salida de Christian Horner y la llegada de Laurent Mekies modificaron la postura de sus jóvenes corredores.

Isack Hadjar, quien hizo su debut esta temporada, logró destacarse en Racing Bulls y lleva sumados 39 puntos en el Campeonato de Pilotos, con un podio incluido. Por eso, el francés se perfila como el favorito para acompañar al neerlandés en el equipo principal. Algo que el medio De Telegraaf de Países Bajos ya da por hecho.

Este movimiento desplazaría directamente a Yuki Tsunoda, aunque el japonés demostró progresos en la etapa reciente de la temporada y mantiene el suspenso la decisión. Su permanencia no está asegurada y hay rumores que lo vinculan con Aston Martin, pero se desconoce su futuro.

Los otros dos candidatos a quedarse con las butacas de Racing Bulls son Liam Lawson y Arvid Lindblad. El neozelandés disputó las primeras dos carreras del año con Red Bull y fue removido, pero logró estabilidad en el equipo secundario. Por su parte, el joven británico-sueco, considerado el prospecto junior más fuerte de la academia, impresionó a las autoridades y espera por su primera oportunidad en la F1.

