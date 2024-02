Larriera parafraseó al Loco Bielsa : "Hay que tragar veneno y seguir"

Fue su primer clásico rosarino y no cosechó lo esperado. Newell's cayó ante los ojos de su gente frente a Central por un golazo de Ignacio Malcorra en un encuentro que no ofreció un buen repertorio futbolístico. Casi de manera sorpresiva, Mauricio Larriera parafraseó en la conferencia de prensa nada menos que al Loco Bielsa. “Hay que tragar veneno y seguir”, expresó el técnico leproso para graficar lo que fue el porrazo de local.

Larriera: "No vamos a cambiar por estos dos partidos"

El entrenador uruguayo además remarcó que " Nos convierten en el único tiro al arco , en una jugada donde hubo un cúmulo de errores y eso nos provoca un profundo dolor". También hay que destacar que Newell's no generó el juego que se esperaba por tratarse de ser local y por presentar un equipo de tinte ofensivo.

"Evidentemente no logramos el objetivo. Si se toma como fracaso la no consecución de los objetivos, este fue un fracaso. Esto nos debería fortalecer", abundó el DT leproso. Y agregó: "Si nos entregamos, no existimos como grupo. Perdimos tres partidos, uno que es el clásico, que es un campeonato aparte".