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El peruano que salió campeón con Newell's, que es agente inmobiliario y busca ser DT

Rinaldo Cruzado llegó a mediados de 2013 a pedido de Gerardo Martino e integró el plantel de la Lepra que se quedó con la vuelta olímpica del torneo Final

Luis Castro

Por Luis Castro

24 de septiembre 2026 · 09:38hs
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Rinaldo Cruzado (42 años) se retiró del fútbol hace tres  temporadas y distribuye su tiempo entre su negocio y dirigir en inferiores. 

Rinaldo Cruzado (42 años) se retiró del fútbol hace tres  temporadas y distribuye su tiempo entre su negocio y dirigir en inferiores. 
Cruzado festejó con la bandera de Perú cuando Newells se consagró campeón del torneo Final 2013.

Cruzado festejó con la bandera de Perú cuando Newell's se consagró campeón del torneo Final 2013.
Cruzado se retiró del fútbol y ahora su búsqueda está en llegar a ser entrenador.

Cruzado se retiró del fútbol y ahora su búsqueda está en llegar a ser entrenador.

Sólo faltaban un puñado de horas para que Newell's hiciera su presentación en el torneo de febrero de 2013 cuando Gerardo Martino recibió uno de los refuerzos que había solicitado. Se trataba del volante peruano Rinaldo Cruzado, quien llegó procedente de Chievo Verona. Pasaron más de trece años de aquella contratación y, por estos lares, poco se conoce de la actualidad del zurdo mediocampista que vistió también la camiseta de la selección de Perú.

¿En qué anda Cruzado? Su estadía en el Parque de la Independencia no duró demasiado y estuvo algo más de un año, pero logró consagrarse campeón del torneo final de 2013. Hoy, con 42 años y a tres de haberse retirado del fútbol -su última etapa fue en San Martín de Porres en 2023-, el exvolante trabaja en las inferiores de Alianza Lima, sobre todo enseñándoles a los jóvenes que se desempeñan como mediocampistas. La idea de Ri es prepararse para un futuro no tan lejano pegar el salto para convertirse en entrenador de primera división, además de su otra tarea como agente de bienes raíces.

En su paso por la Lepra hubo un hecho que lo marcó y que siempre recuerda. “Celebré un campeonato con la bandera de Perú y muy ilusionado. Siendo extranjero no es fácil salir campeón en otro país. Ese día Heinze se me acercó y comenzó a corear mi apellido y toda la hinchada lo siguió. Eso me marcó. Es una gran persona dentro y fuera de la cancha. Todos lo respetan”, recordó.

>>Leer más: Jugó en Newell's, se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

La otra tarea como empresario

Claro que esa no es la única actividad de Cruzado ya que también tiene su faceta empresarial como agente inmobiliario. Fuera de las canchas, el zurdo exvolante fundó su propia empresa de bienes raíces llamada Rhyna Homes & Asociados. Se dedica formalmente a la compra, venta y alquiler de propiedades, departamentos y terrenos en Perú.

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>>Leer más: El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Pero su verdadero objetivo, al margen de conducir la empresa, es pegar el salto en la conducción técnica. Trabajó en el centro de altos estudios del fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (Futec) y ahora en Alianza Lima enseñando todos sus conocimientos en la posición de volante. "Mi idea es prepararme para un futuro dirigir en la primera división", sostuvo Rinaldo, quien reparte su tiempo entre dos actividades.

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