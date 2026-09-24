"Croissant mágico": los fanáticos de Colapinto pasaron de insultar a Gasly a "elogiarlo" con ironía

Tras la oleada de comentarios violentos contra el piloto francés de Alpine y la advertencia de Briatore, las redes sociales apelaron al humor, la ironía y el sarcasmo

El piloto francés de Alpine, Pierre Gasly, recibió en redes sociales una oleada de insultos e incluso amenazas de seguidores argentinos de la Fórmula Uno y, en particular, de fanáticos de Franco Colapinto, enojados por un incidente en la pista de Madrid. Y ahora, de repente, aparecieron cientos de argentinos felicitando a Gasly y comparándolo con Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio e incluso Lionel Messi. ¿Qué pasó en el medio? Flavio Briatore, asesor del equipo Alpine, pidió a los seguidores albicelestes que bajaran el tono de los mensajes; caso contrario, le iba a prohibir a Colapinto que concediera entrevistas a los medios de su país. El llamado de atención funcionó de la forma más inesperada: de manera espontánea, los argentinos inundaron las redes sociales de elogios para el piloto francés, muchos de ellos tan irónicos y exagerados que quizás hasta le hayan arrancado una sonrisa al propio Gasly.

"¿De qué planeta viniste, croissant mágico?", escribió un argentino a un posteo de Alpine en Instagram, en una obvia referencia a Maradona que probablemente el piloto francés no llegue a entender. Es apenas uno de los cientos de elogios irónicos que inundaron las redes sociales, como por ejemplo "la máquina de los automotores, ¡qué grande! ¡El francés poético arriba de un coche de carreras! ¡Ánimo!", "me rompí las muñecas aplaudiendo a Gasly", "mi viejo me dio la vida, Pierre las ganas de vivirla" y "Pierre Gasly es mi pastor, nada me faltará".

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Incluso algún fanático argentino se tomó el trabajo de escribirle en francés, para evitar la intervención de los traductores automáticos, en un posteo que asegura que en Ituzaingó están construyendo un busto en su honor.

Después de que Pierre Gasly denunciara haber recibido "amenazas" tras el incidente con Franco Colapinto en Madrid, los comentarios en sus redes dieron un giro de 180 grados: ahora, en lugar de criticarlo, lo llenan de elogios a más no poder.



La picardía argentina. pic.twitter.com/ncowJFnwRP — Diario La Capital (@lacapital) September 24, 2026

Todo comenzó con un incidente en pista entre Colapinto y Gasly en el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. El argentino venía con gomas nuevas y quería pasar , pero el francés se lo impedía pese a que todavía tenía que entrar en boxes. Colapinto pidió por radio intercambiar posiciones, pero Gasly recién lo dejó pasar en la penúltima vuelta.

Amenazas digitales

Los fanáticos argentinos explotaron de inmediato en las redes sociales, y el piloto francés denunció comentarios violentos y amenazas. El propio Colapinto se solidarizó con su compañero de equipo: "Nos llevamos muy bien y estamos enfocados en el mismo objetivo. No es agradable ver esas cosas. Ojalá que no siga pasando".

Y detrás llegó Briatore con una advertencia dirigida "especialmente a los argentinos", que inesperadamente torció la historia: "Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales", sostuvo, y concluyó afirmando que "si sigue pasando no habrá más entrevistas a la televisión argentina".

De manera espontánea, los fanáticos argentinos cambiaron rotundamente su actitud, hasta llegar al otro extremo. Sin estaciones intermedias pasaron de los insultos a rebautizarlo Ayrton Gasly o Pierre Fangio, pidieron una "movilización a la Torre Eiffel para pedir más años de contrato para Pierre", e incluso hubo felicitaciones en español de España ("Joder, Pierre, ¡qué manejo del coche, tío! He flipao, a por el podio, hostia. Saludos de Neuquén") y en francés ("Longue vie à Pierre, as du volant! Salutations d'Aldo Bonzi").