El coordinador de Areas y Presupuesto de Newell's, Marcelo Begoa, destacó que no hay peligro de pérdida de puntos para el club ya que la semana que viene se normalizará con Agremiados la situación del pago de sueldos al plantel.

"Los plazos de pagos con los jugadores son distintos, nosotros estamos pagando el 15 de enero el sueldo de noviembre en lugar de pagar diciembre, tenemos un mes de dilación, es algo normal del fútbol argentino no sólo pasa en Newell's", indicó Bengoa en declaraciones al programa Juego de Pasiones, que se emite por La Ocho.

Y agregó: "Antes de comenzar la Superliga, a Agremiados hay que llevar el pago de todas las obligaciones del mes de noviembre. Si se concreta todo lo estipulado no hay necesidad de vender a Fértoli para cumplir con los jugadores, esa venta ayudará a equilibrar estos meses de poco movimiento y si vienen refuerzos. Por eso no hay peligro de la perdida de puntos, la semana que viene terminamos de saldar".

Al referirse a la situación económica del club del Parque, el integrante de la tesorería destacó que "el club tiene una situación especial con la intervención judicial, tenemos que ser muy precisos con los números de los presupuestos. Estamos haciendo un gran esfuerzo".

"Todo el tiempo estamos preparando informes para el juez, las erogaciones más importantes se trabajan con un presupuesto. El fútbol es más complejo porque no es una ciencia exacta y hay pasión de por medio. A veces, el apuro cuesta plata en el tema refuerzos", desmenuzó la situación Bengoa.

El interés de varios clubes, San Lorenzo, Independiente y Colón, por ejemplo, por llevarse al Rayo Fértoli, fue otra de las consultado realizadas al directivo: "Pedimos tres millones de dólares por el jugador. En el fútbol argentino se estila vender porcentajes de pases. Las ofertas que rondaron fueron de 2.200.000 dólares por el 70 por ciento del pase y otra de 1.500.000 por el 50 por ciento. Pero no sólo hay que ver la oferta sino también la forma de pago".

Bengoa se refirió luego a las bajas que podrían producirse en el plantel que conduce Héctor Bidoglio y allí explicó que "(Brian) Sarmiento no rescindió contrato porque tuvo el alta médica y creo que no va a seguir. El club no tiene obligación de seguir con el contrato. Sills y Amoroso tienen contrato hasta junio. El caso de Amoroso es distinto al de Sills porque es patrimonio del club, a Joel habría que extenderle el vínculo si se va a préstamo porque perderíamos al jugador".