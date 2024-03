La teoría mexicana que vincula al Tata Martino con la derrota ante Argentina en Qatar

Embed MUY SOSPECHOSO



Edson Álvarez cuenta como el Tata Martino borro totalmente al Machín en el partido ante Argentina en Qatar 2022. #SeleccionMexicana #Qatar2022 #Futbol #EdsonAlvarez #TataMartino pic.twitter.com/HKmbjPQP1b — Deportrece (@Deportrece) March 19, 2024

“Yo tenía una gran relación con el Tata. Pero una gran relación, una gran relación. Venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. A él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax. Compartíamos muchas cosas. No me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Hasta el partido con Polonia todo iba bien con él, la relación, como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo para él fui un desconocido”, confesó.

Las declaraciones del volante del West Ham de Inglaterra fueron durante una entrevista con Jorge “Burro” Van Rankin para un canal de YouTube. El conductor reaccionó inmediatamente a los dichos y ensayó un monólogo en el que dejó un planteo polémico sobre el partido disputado en el Lusail Stadium.

“Yo sí me atrevo a decir que hay algo. Tú no lo digas, yo lo digo. Es un misterio que el pinche Tata ese partido lo vendió. A mí que no me venga con nada ¿Por qué no exhibió a su pinche delantero que está ahí, por qué no lo metió de titular? Porque lo iba a quemar, a evidenciar. Sí, Funes Mori, a ti me refiero papá. Por eso no te metió. Por eso traían como loco, porque sabían que le iban a romper la madre a Argentina si hubiera jugado este señor también. Sin menospreciar lo que hizo Guardado, y lo que hizo también Héctor Herrera, que salió la cima de uno de ellos. Ahí quedará la historia y él sabrá en su cabecita si lo que hizo es lo correcto”, disparó contra el entrenador.

Tata Martino Argentina México Edson Alvarez.png Edson Álvarez disputó dos partidos en el Mundial de Qatar 2022, frente a Polonia y ante Arabia Saudita.

El Tata debió reemplazar a Andrés Guardado, mediocampista y capitán de su selección, antes del entretiempo, pero optó por mandar a Erick Gutiérrez a la cancha. En la segunda etapa, ingresaron Raúl Jiménez, Uriel Antuna y Roberto Alvarado, pero tanto Rogelio Funes Mori, delantero argentino nacionalizado mexicano, como Edson Álvarez observaron el encuentro desde el banco.

Además, quien alzó la voz contra Martino fue Hirving “Chucky” Lozano, titular en los tres partidos del Mundial, que afirmó que el cuerpo técnico “los trataba como niños” y que la Copa del Mundo “fue la gota que derramó el vaso”. El delantero del PSV Eindhoven de Países Bajos apuntó contra la gestión del Tata y señaló que “hubo decisiones que no fueron las correctas”.