La inédita premonición de Scaloni tras perder con Arabia Saudita en Qatar

Al inicio del registro, Scaloni sigue fastidioso por los dos goles con los que Arabia Saudita dio vuelta el partido : "Muchachos, explíquenme del minuto 48 al 53. No hay respuesta. Ota (en referencia a Nicolás Otamendi) me dijo «no sabíamos qué hacer»".

"Yo sí tengo explicación", se responde el pujatense, para continuar: "Por más que nosotros hace 36 partidos que no perdíamos, el contexto de la cultura argentina es el mismo. Porque hasta la gente empezó a cantar después de 15 minutos porque estaba golpeada ".

Tras esa descripción, Scaloni hace foco en lo que más de una vez puso de relieve: la incorporación de la derrota a cualquier camino dentro del deporte. "Vos podés laburar lo que quieras, pero tenemos que estar acostumbrados a perder. Tenemos que saber que podemos perder porque, primero, hace un montón de años que no ganamos nada y, segundo, forma parte del juego y del aprendizaje. Si no, nadie, nunca, va a jugar tranquilo".

Además de asegurar que la selección viajó a Qatar en condiciones inmejorables, afirmó que "lamentablemente o positivamente" se dio la derrota contra Arabia Saudita.

El momento más fuerte del video es sobre el final, cuando Scaloni no duda en considerar que la derrota fue "por los puntos" y no en instancias eliminatorias y que si el equipo salía adelante iban a competir con quien sea: "Y cuidado si nos reponemos, porque vos después de recibir este mazazo te reponés y decís «amigo, ahora no hay quien nos pare»".