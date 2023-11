La sorpresiva respuesta de Scaloni sobre las sociedades anónimas en el fútbol

Lionel Scaloni, DT de la selección, no pisó el palito y no ingresó en la polémica desatada en los últimos días.

La privatización de los clubes es un tema que se instaló con fuerza en los últimos días y despertó un viejo debate que nunca se trató con detenimiento. Es que la premisa sigue siendo que todo continúe como hasta ahora y esa cuestión quedó archivada. Pero a horas de la elección de un nuevo presidente se reflotó la cuestión ya que uno de los candidatos, Javier Milei, sostuvo que le gusta el modelo de sociedades anónimas. Decenas de clubes se manifestaron públicamente en contra de esa idea y en el afán de sumar voces de importancia en la conferencia de prensa de este miércoles el DT de la selección, Lionel Scaloni, fue consultado al respecto. Y lejos de meterse en una cuestión que iba a ser usado políticamente con buen tino respondió: "En eso no me meto".

La respuesta igualmente fue criticada por un sector al "acusarlo" de no querer dar su parecer sobre un asunto de importancia para el fútbol argentino, aunque el entrenador eligió su derecho de reservarse lo que piensa y más aún a horas del balotaje que se llevará adelante el domingo. Es consciente de que sus palabras tienen peso y seguramente presagió que cualquier opinión que brindara iba a ser utilizada por el oficialismo u oposición dependiendo de lo que expresara.

La cuestión de sociedades anónimas es algo sensible dentro del fútbol, donde la gran mayoría se opone a esta idea -dentro de una gran hipocresía- amén de que encubierto o no tanto existen entidades que se que manejan como tales o conducidos por empresarios ocultos (o no tanto). Nadie levanta la mano ni se expresa al respecto, aunque sí muchos representantes de clubes caminan en fila ante el mandamiento que se baja desde la AFA. Ya sea por convicción o conveniencia.