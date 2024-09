La sinceridad de Colapinto: "Estoy frustrado porque no hice una vuelta perfecta"

Franco Colapinto lamentó no poder entrar a la Q3, algo que veía posible. De todas formas, dijo que hasta ahora todo es positivo en Singapur.

Colapinto quedó conforme pero no contento. Podía haber pasado a la Q3 en Singapur.

Franco Colapinto estaba tranquilo luego de la clasificación. Frustrado, porque fue sincero para decir que no hizo la vuelta perfecta para pasar a la Q3, pero también concluyó que el balance hasta ahora en Singapur es positivo.

Colapinto le pidió disculpas al equipo por no meterse en la Q3, pero Williams enseguida la remarcó que la vuelta había sido muy buena. El hecho de que su compañero Alex Albon, con las mejoras aerodinámicas y su experiencia, apenas lo superara por 7 milésimas, seguro obró en el sentido de esa declaración.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1837491854897447372&partner=&hide_thread=false ES UNA PENA, PERO FUE UNA BUENA QUALY, POSITIVA, AUNQUE DA BRONCA NO ENTRAR EN LA Q3



Franco Colapinto, tras su puesto 12 en el #SingaporeGP.



Más #Formula1 en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/GvWbrCP7BZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 21, 2024

La bronca de Colapinto

"Estoy un poco frustrado por no haber hecho una vuelta perfecta", dijo Colapinto, "estuve muy cerca de la Q3. Es una pena. No me abrió el DRS en la entrada a la recta y ahí perdí".