La resiliencia de Kudelka y el plantel de Newell's, a prueba ante Defensa y Justicia

La Lepra jugará en Florencio Varela este domingo, a las 17.45, otra vez con ausencias por lesiones. Para el partido ante el Halcón faltarán Cóccaro y Goitea

En este incipiente comienzo de torneo, cada partido de Newell’s implica un gran desafío , por las complicaciones que surgen antes de jugar. Este domingo, a las 17.45, visitará a Defensa y Justicia sin dos de sus titulares, Matías Cóccaro y Nicolás Goitea , ambos con distintas dolencias.

Por lo tanto, nuevamente Frank Kudelka se encuentra obligado a reacomodar la formación de un equipo que intenta ser estable, pero se le complica, entre otros motivos por los problemas lógicos que acarrea no disponer de todos sus futbolistas.

A causa de lesiones o de incorporaciones recientes que aún están en proceso de adaptación.

Los 4 puntos de Newell’s en las tres primeras fechas tienen valor. No son para menospreciar, aunque numéricamente parezcan poco.

Con esfuerzo, Newell's salió hasta ahora a flote

La importancia de las unidades obtenidas radica en la categoría de los equipos que enfrentó y en la manera en que las obtuvo, reponiéndose a situaciones adversas. Como las que afectan a la Lepra previo a la presentación en Varela.

En la semana se conoció que Goitea no jugará debido a una hernia inguinal. El zaguero será sometido a una intervención quirúrgica el lunes y permanecerá afuera de las canchas un mínimo de cuatro semanas. Fue el primer inconveniente que le surgió a Kudelka.

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Encima, el entrenador seguirá sin Oscar Salomón, lesionado durante la pretemporada y que volvió a resentirse tras la convocatoria ante Independiente por la 2ª fecha.

Kudelka cuenta con Bruno Cabrera, titular en las dos primeras fechas, para entrar por Goitea y completar la zaga con Giannetti.

Pero antes de viajar el sábado a Buenos Aires, se confirmó que Matías Cóccaro no estará a disposición, tras la contractura en el isquiotibial izquierdo que sufrió durante el partido contra Boca. Fue preservado por una sobrecarga. Otra piedra más en el camino de Kudelka.

Para elegir al centrodelantero tampoco existen grandes misterios. Juan Ignacio Ramírez es el nueve que tiene a mano el técnico.

La sucesión de lesionados

No es novedad para Kudelka armar el equipo con ausencias. En este inicio de torneo debió hacer lo mismo, en distintas ocasiones, ante las bajas por lesiones de Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar, Walter Núñez, Martín Ortega y Marcelo Esponda. Y a eso se le añadió que tres de las cinco incorporaciones, Alan Soñora, Mateo García y Lucas Gómez, recién se están amoldando al equipo.

Jerónimo Gómez Mattar se recuperó de la distensión y fue convocado. Leo Vincenti

Al menos, Kudelka recuperó para el partido en Florencio Varela a Gómez Mattar, tras la distensión, y Rodrigo Herrera, del esquince de codo izquierdo. Uno de los dos puede ingresar por David Sotelo y darle un crecimiento al mediocampo.

La predisposición, como virtud

Por un lado, se detallaron las adversidades. Por el otro, se realza la capacidad de Kudelka y de sus jugadores, quienes mostraron capacidad de reacción contra Boca para lograr un empate meritorio, y voluntad y actitud para vencer en el debut a Talleres.

Todo con los antecedentes complejos que se fueron describiendo. En el medio, la única salida hasta ahora del Coloso, con un actuación deslucida en la caída frente a Independiente.

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Esa convicción para jugar que expuso Newell’s de a ratos en el torneo es la que requiere para buscar un resultado positivo ante Defensa y Justicia, que reúne la misma cantidad de unidades que la Lepra y que intentará imponer el fútbol agresivo que pregona su entrenador, Julio Vaccari.

Las formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Lucas Souto, Samuel Lucero, Damián Fernández y Máximo Rodríguez; Santiago Sosa y César Pérez; Agustín Hausch, David Barbona y Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Newell's: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; David Sotelo o Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Thomas Ríos; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Hora y TV: Espn Premium - 17.45.

Estadio: Defensa y Justicia.

Arbitro: Álvaro Carranza.