La oferta por Buonanotte está sobre la mesa de la dirigencia de Central

Además, hay que tener en cuenta que Buonanotte firmó su primer contrato en mayo, con una cláusula de rescisión, que estaría entre los 2 o 4 millones de dólares. Sea cual sea la misma, esta oferta de Brighton mínimamente la triplica. Nadie de los que están negociando quieren ejecutarla, pero legalmente podrían hacerlo. Es por eso que el club también tiene una difícil decisión entre manos.

Para el jugador, en tanto, la posibilidad también aparece como seductora, porque le permitiría seguir un tiempo más en Central y firmaría un contrato por 5 años con el club que hoy marcha 4° en la Premier League y donde juega Alexis Mac Allister, hermano del jugador canalla Francis, y quien disputa un lugar en la selección para ir a Qatar.

La posible venta de Facundo Buonannote dividió las aguas en Central. El rendimiento del juvenil generó entusiasmo en el cuerpo técnico, club e hinchas, pero también abrió las puertas para que desde el exterior posaran la mirada por la proyección que tendría y pretendan asegurarse sus servicios. En el medio de todo esto hay una cuestión política que tiene que ver con las elecciones, un detalle para nada menor a la hora de tomar determinaciones en este momento. Es por eso que hasta la madrugada de este lunes hubo una reunión de comisión directiva con opiniones divididas en cuanto a este tema, donde los principales dirigentes optarían por aceptar la propuesta y otros de segunda línea la rechazarían.

Desde la oposición se alzaron voces contrarias a la posible transferencia y hasta se redactó un comunicado conjunto de varias agrupaciones, que se hizo público el domingo, en que la rechazan. En el medio de todo, Carlos Tevez dijo lo suyo y expresó que necesita al jugador el año próximo (todo dependerá de los resultados y seguramente de las elecciones). "En el primer momento lo dije, no me voy a meter en el tema político, no me voy a meter en lo que es el patrimonio del club. Si el club necesita plata o necesita venderlo yo no me puedo meter. Sí puedo dar una opinión y decir que lo necesito a Facu para el año que viene. Puedo dar mi opinión pero más de ahí no puedo. Después son decisiones del club, que tiene que tomar porque es patrimonio del club", sostuvo el Apache tras la igualdad con San Lorenzo.

La cifra de 12 millones de dólares seduce y es de suma importancia. Por supuesto que no todo el dinero sería recibido de manera inmediata y también hay impuestos para afrontar. Igualmente, es una oferta que seguirá siendo analizada para en breve dar una respuesta si se logra el consenso dirigencial.

Las próximas horas serán decisivas porque Brighton espera la contestación. La venta de Gio Lo Celso fue la más importante hasta acá del club. De concretarse la de Buonanotte estaría ahí nomás. Pronto habrá novedades.