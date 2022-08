Nuevas señales por la venta de Buonanotte a Inglaterra

Muchos rumores, nada concreto aún, pero sí muchas señales en las últimas horas del domingo de que la posibilidad de que Facundo Buonanotte sea transferido al fútbol europeo creció mucho. De un lado, la preocupación en forma de comunicado de varias agrupaciones opositoras de que no haya ventas, ni de la joya canalla ni de otros juveniles. De este lado, la respuesta dirigencial de Central de que no se regalará el patrimonio auriazul, pero no de que no se venderá. Las fuentes consultadas por Ovación hablan de que hay tratativas avanzadas con un club de la primera división de Inglaterra y de que las cifras serían demasiado tentadoras para decirle que no. De concretarse, se buscaría que la joya de 17 años se quede hasta fin de año.