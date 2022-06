El partido que sostendrá Newell’s ante San Lorenzo pasó a otro plano para los integrantes de la comunidad leprosa. El quid de la cuestión pasa por saber si Lionel Messi asistirá este jueves al Coloso tras la invitación que le formuló la dirigencia que encabeza Ignacio Astore. El marco de situación indica que por el momento todo está enmarcado dentro de un contexto de esperanza. De ilusión y estímulo pasional. El rosarino más famoso de la modernidad no garantizó formalmente su presencia. Tampoco la tachó de la lista de las posibilidades . Y es ahí donde el optimismo se nutre más. La masa rojinegra hace la vigilia con marcada pasión. Todos sueñan con ver al capitán de la selección nacional en casa. También es cierto que el mejor jugador del mundo tiene planificado extender sus vacaciones en el exterior de manera inminente. No obstante, es imposible no fantasear con los ojos abiertos de poder ver al 10 en el Marcelo Bielsa. Define Leo.

Desde que la comisión directiva rojinegra le abrió las puertas del Coloso para que este jueves a la noche pueda ver en vivo a su amado Newell’s contra San Lorenzo, por la segunda fecha de la Liga Profesional, un cúmulo de sensaciones se entremezclaron en las mentes y corazones de los leprosos. Claro que además generó interés en el resto de la sociedad porque se trata de la figura mundial más resonante que surgió de estas latitudes.

Las especulaciones florecieron de manera espontánea cuando desde la propia comisión se filtró la invitación al 10. También crecieron las expectativas. El sueño colectivo por verlo en las plateas por primera vez desde que se erigió en el referente del deporte más popular se sigue retroalimentando con el correr de los minutos.

Todos anhelan con que esté en el estadio tras varios años de ausencia. Porque es real que cuando estaba en las inferiores de Barcelona, cada vez que pudo coincidir su estadía con un partido, no dudó y fue un hincha más. Su corazón late al ritmo rojinegro, de eso no hay dudas. Por eso es que ante esta chance, hipotética pero oportunidad al fin, la comunidad del Parque mantendrá ese firme deseo hasta que sea la hora señalada del encuentro, que está pactado a las 20, o bien se concrete antes su partida hacia el exterior para proseguir disfrutando de sus vacaciones.

El planteo está hecho. Resta saber qué sucederá. Hay clima de revolución. Fantasía por verlo. El plus es que esta versión de Messi conjuga varios factores que ponen a Rosario como epicentro de las miradas del planeta fútbol. La conquista de la Copa América en Brasil destapó al Leo terrenal que su círculo íntimo conoce a la perfección. Desde ese “Maracanazo 2021”, el 10 comenzó a tener una activa participación en las redes sociales, más allá de que mantiene su bajo perfil.

Y es justamente este Leo el que alimenta más la ilusión de los hinchas. Quienes irán esta noche al Coloso lo harán con la doble. Primero ver si el rosarino más famoso de la modernidad los sorprende con su presencia, y luego está la excusa del encuentro ante San Lorenzo.

Desde que el 10 regresó de España tras los históricos cinco goles ante Estonia en el amistoso en Pamplona, sumado a la obtención de la Finalissima contra Italia en el mítico estadio de Wembley, está descansando en estos pagos junto a su familia. Se mostró por Funes como un ciudadano más.

Messi se tornó en el tema de los rosarinos. Todos debaten, especulan, sueñan y confían en que la Pulga desate un vendaval de felicidad en un Coloso Marcelo Bielsa que lo espera con los brazos abiertos. Todo en un contexto complejo porque es real que el 10 tiene planificado subirse a su avión privado de un momento a otro para continuar gozando de los días libres.

Es más, formalmente puede definir su vuelo con solo dos horas de antelación en un aeropuerto operativo las 24 horas, los 365 días del año como nuestro Islas Malvinas. Eso acrecienta más las incógnitas y genera un sinfín de hipótesis a la hora de hablar del más famoso de los rosarinos.

Puertas hacia adentro del club leproso toman este caso con suma cautela al argumentar que “la invitación está, solo depende de él”. Y en medio del mar de dudas mezclada con el agua dulce de la esperanza, hay un hilo de adrenalina impresionante en todo el pueblo rojinegro, que sueña con ver al 10 en casa. ¿Se dará?

La promoción de la discordia

De no creer. O sí. Leo Messi no garantizó su presencia en el Marcelo Bielsa. Pero a los socios de Newell’s les llegó un mail de la empresa Boletería Vip afirmando que el rosarino más famoso de la modernidad iba a estar en el estadio. El sugestivo y tentador flyer rezaba: “Vuelve la Pulga al Coloso y vos no podes faltar”. Ante semejante revuelo, y confusión, desde el club del Parque indicaron que “la promoción y comunicación que estaba circulando no fueron aprobadas” por la institución y “se le solicitó que dejen de enviarlo”, como sucedió.

En otro orden, los socios con cuota de junio al día ingresarán gratis, mientras que el resto podrá comprar las entradas mediante el sitio web oficial.