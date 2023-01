"La negociación con Newell's por Recalde no se cayó, está en pausa", dijo su representante

Jorge Recalde no se fue de Olimpia como pretendía y ahora espera un llamado de Newell's.

La contratación quedó en veremos y desde el Parque se mantienen cautos en torno a este tema ya que se quedó sin coordinador del fútbol profesional de la entidad y, según trascendió, el Gringo no buscaría reemplazante. No obstante, Marques insistió en las últimas horas en que “la muerte del dirigente del Newell's es muy fuerte. Estaba negociando con él para que el Pollo continúe ahí su carrera. Esta negociación no se cayó, solo está en pausa”.

A la vez, Marques dijo que es muy poco probable que Recalde continúe su carrera en Paraguay, ya que uno de los pocos clubes que podrían contratarlo es Cerro Porteño, pero al representante no le cae bien la dirigencia azulgrana.

Leer más: Falleció Horacio García, coordinador de Newell's y mano derecha de Gabriel Heinze

Recalde no se fue de la forma que esperaba de Olimpia más allá de que aún tenía un contrato vigente. Es por eso que el abogado Gerardo Acosta aseguró que Recalde podría cobrar “todo lo que le corresponde hasta 2024” si es que presenta una denuncia contra Olimpia en la APF.

El letrado señaló que "esto le dará la posibilidad de llegar hasta el TAS si hay un fallo en su contra. Seguramente el organismo internacional le dará la razón".

El Pollo Recalde jugó 37 partidos con la camiseta de Olimpia en 2022, marcó 5 goles y sumó 4 títulos con la institución (Torneo Clausura 2020, Copa Paraguay 2021, Supercopa Paraguay 2021 y torneo Clausura 2022).