La lección de Cabo Verde: Scaloni debe cambiar y darle un shock de energía a la Scaloneta

Argentina chocará con Egipto, el martes en Atlanta por los octavos de final del Mundial y el partido ante Cabo Verde de 16vos fue un alerta

Argentina ante Cabo Verde. Almada, Enzo, Mac Allister y Licha. Algunos de ellos podría dejar su lugar el martes, ante Egipto.

Argentina experimentó una lección ante Cabo Verde , que deberá aprenderla para lo que viene en el Mundial . Y justamente lo que viene está a la vuelta de la esquina: el martes, a las 13, ante Egipto , otra vez a todo o nada, en busca del boleto a los cuartos de final en Atlanta.

En el dramático partido del viernes con los africanos quedó expuesta una enseñanza: al vigente campeón del mundo y jugando con el mejor futbolista del planeta no le alcanzaron esos pergaminos para tirarle la chapa a un debutante como Cabo Verde y necesitó de 120 minutos para pasar de ronda.

Sufrió como una tortuga marina que recién nacida quiere llegar a la orilla del mar antes de que se la devoren las aves. Lo logró con suspenso. Y fue justo cerca de las playas paradisíacas de Miami.

Esto significa que la selección está lejos de su mejor versión y que Lionel Scaloni tendrá que recalcular el armado del equipo y aceitar un funcionamiento colectivo, que aún no fluye. Claro que la ilusión y el crédito están abiertos de par en par.

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Lionel Messi anotó 7 goles

Los datos no siempre reflejan la realidad, pero en este caso el número y los sucesos van casi de la mano. La selección hasta acá anotó once goles y siete de ellos fueron de Lionel Messi, siendo los tres primeros de jugada ante Argelia.

También de acciones de pelota en movimiento surgieron los dos tantos que el rosarino le hizo a Austria. Y con Jordania, en el cierre de la fase grupos, Leo facturó de tiro libre. Mientras que su séptimo grito en este Mundial fue tras el gran pase de Lisandro Martínez, su control perfecto y la definición precisa para abrir la cuenta ante Cabo Verde.

Los otros goles albicelestes

Todos los otros goles albicelestes fueron de acciones de pelota quieta. Así facturó Gio Lo Celso de tiro libre ante Jordania y el Toro Martínez de penal en ese mismo partido. Mientras, que frente a Cabo Verde, además de la genialidad de Messi para el primero, hubo dos tantos que llegaron tras ejecuciones de tiros de esquina del propio Leo.

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El primero con la gran definición alta de Lisandro Martínez para el 2 a 1 parcial. Y el del triunfo luego una arremetida de Cuti Romero, con desvió en un defensor, para el 3 a 2 definitivo ante Cabo Verde.

Messi, hasta el momento el mejor del Mundial

Claro que todos los goles valen igual: uno. Pero la confección y la elaboración de los mismos reflejan la forma de atacar de un equipo. Messi, hasta acá el mejor jugador del Mundial, hizo casi todos sus goles de acciones de pelota en circulación.

Mientras que el resto de los tantos de la Scaloneta llegaron como consecuencia de envíos de balón detenido, un recurso valioso que sirve justamente para contrarrestar cuando cuesta tener claridad en los metros finales de la cancha.

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Argentina pasó un partido bravo

Argentina sacó adelante con suficiencia los partidos de la fase de grupo y accedió con anticipación a los 16 avos de final. Pero en el primer mata-mata, ante un equipo ordenado y muy físico como Cabo Verde, tuvo desacoples en el retroceso y no fue dinámico moviendo la pelota en la zona de volantes.

Por ello Argentina corrió mal la cancha y terminó fatigada al máximo, al punto que Enzo Fernández y Facundo Medina finalizaron acalambrados, y así son duda para el choque ante Egipto del martes.

El equipo podría tener cambios

Más allá de la fatiga de los jugadores, la sensación en el último partido de Miami fue que al equipo le falta una vuelta de tuerca para lucir más compacto y cómodo en la tenencia de la pelota. ¿Será el turno de incluir a Nicolás Otamendi atrás para armar una línea de tres y liberar a los laterales?

Al menos en la banda derecha por ahora ni Nahuel Molina ni Gonzalo Montiel aportan soluciones por el sector y podría ser el turno de improvisar con Exequiel Palacios o con Giovani Simeone, que es más ofensivo.

Leandro Paredes ingresó muy bien

Mientras que en la mitad de la cancha todo indica que una buena opción sería Leandro Paredes como cinco clásico y poder liberar más a Alexis Mac Allister para juntarlo con Messi en el campo rival. En el último cotejo no estuvieron finos Rodrigo De Paul ni Enzo Fernández y tal vez alguno podría dejar el once inicial.

En tanto que arriba Lionel Messi es una fija y la duda repetida del centrodelantero entre Lautaro Martínez y Julián Alvarez, donde hasta acá ninguno de los dos logró adueñarse del puesto por tener rendimientos irregulares.

Las incógnitas de Scaloni

Una duda más. ¿Seguirá Thiago Almada? Muchas incógnitas para Scaloni, que sí o sí tendrá la misión de energizar al equipo y hacer como una pausa rehidratación para doblegar la resistencia de Egipto.

Argentina sigue siendo candidata y depende de sí misma para saltar el escalón de Egipto y lo hará con la buena lección que le dio Cabo Verde, de que hasta David puede vencer a Goliat.

Los cuartos de final son el próximo gran objeto de deseo albiceleste y ahora el pogo más grande mundo se trasladará a Atlanta.