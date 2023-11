La jornada por el descenso favoreció a Central, que depende de sí mismo para todo

Central (62 puntos en tabla general, +10) no depende de nadie para clasificar a la Copa Libertadores. Con vencer este domingo al descendido Arsenal en Sarandí logrará el objetivo. Pero en este punto hay que aclarar que por ahora el conjunto auriazul marcha 4º en la tabla general y ocupa el puesto de ARGENTINA 6, que debe atravesar dos fases para entrar a los grupos propiamente dichos.

Es más, si llegara a caer en la primera llave quedaría afuera de toda competencia internacional en 2024, algo que no sucedería si pasa a la segunda fase, ya que en caso de perder y no clasificar a los grupos de la Copa Libertadores, iría a la Copa Sudamericana.

Ahí sí Central no depende de sí mismo, porque debe ganar y luego aguardar por dos resultados. A la misma hora, Talleres (64, +18) recibe a Independiente y si pierde, los canallas lo superarán. Si la T empata se pone a resguardo por su diferencia de gol. Y si ese marcador no se le da, debe esperar que Godoy Cruz (63, +11) no derrote a Boca en Mendoza, en partido que se jugará en la noche del domingo, a las 21.30.