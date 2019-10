"La idea es no entrar en el golpe por golpe"

Diego Cocca tiene claro que se enfrentará a uno de los equipos más intensos que tiene la Superliga. El próximo domingo 20 recibirá a Vélez. Una formación hecha a imagen y semejanza de Gabriel Heinze. El Gringo supo inyectarle su impronta a una alineación juvenil, que le genera un dolor de cabeza a casi todos los rivales de turno. Y Central no será la excepción. Por eso el técnico canalla salió a copar la parada sin rodeos. “La intensidad de Vélez es imposible poder sostenerla los 90 minutos. Tienen muchos atributos, saben jugar rápido con la pelota, los jóvenes no paran de correr y tienen jugadores desequilibrantes”, argumentó sin pelos en la lengua. “Nuestra idea es no entrar en el golpe por golpe, y sí atacar, pero que no nos lastimen. El rival es desequilibrante y la idea es ser sólidos y que los que ataquemos seamos nosotros”, apuntó el responsable del primer equipo auriazul.

Por más que Cocca haya expresado que “el lunes arrancaremos a prepararnos pensando en Vélez”, lo cierto es que por dentro ya juega el partido. El entrenador no suele dejar en la previa detalles librados al azar. Elabora la estrategia en base al contrincante que imponga el fixture.

No en vano aseveró sin dudar ante los medios presentes que “estamos trabajando bien, preparándonos desde lo mental y anímico”. Sabe que el equipo canalla se jugará una gran patriada en rodeo propio el domingo en el Día de la Madre en el Gigante de Arroyito, donde la misión será cortar la racha de siete empates al hilo. Sobre todo para engordar el débil promedio.

“La idea es mover la pelota para lastimar, pero no porque sí. Tenemos que tener circuitos de juego en el último cuarto de cancha”, avisó un reflexivo Cocca con respecto al desafío que deberá sostener ante el juvenil y combativo representativo de Liniers.

Hasta el momento el conjunto canalla sólo dominó a un rival: Racing. Justo la tarde en la que el equipo de Avellaneda lució la peor versión desde que el Chacho Coudet está al frente del conjunto albiceleste.

Sin embargo, Central no pudo ganar. Igualmente, el técnico auriazul espera tener otra tarde como ante el campeón vigente de la Superliga. Sobre todo porque es consciente de que ese el verdadero camino a seguir. “La mejor imagen fue con Racing porque lo superamos en todos los sitios e hicimos todas las cosas bien”, acotó Diego como con una mueca de nostalgia.

El plantel profesional entrenó ayer temprano en el country de Arroyo Seco y luego fue liberado hasta el lunes a la tarde. La novedad saliente es que “Barbieri está pegándole a la pelota y empezó bien. Si sigue bien toda la semana que viene puede llegar a Vélez”, explicó el DT sobre el estado del zaguero central. Mientras que luego afirmó que “Ortigoza y Ribas están bien y van a ser tenidos en cuenta”, más allá de que el Gordo no cuaja en su estructura táctica, al menos así lo muestran los hechos.

Cocca todavía no plantó los once apellidos que corren con chances de jugar ante Vélez. Sin embargo, en el borrador de las posibilidades ya los tiene bien apuntado. Por algo declaró que “hay que convencerse de que este es el camino a seguir. Estamos tranquilos y preparados para lo que viene. La idea siempre es mejorar e ir viendo día a día qué jugadores van creciendo. Todos están entrenando muy bien y la sana competencia interna me hace difícil la elección. Veremos en la semana quién está mejor para jugar”, dijo, pese a que el pronóstico marca que jugarían los mismos apellidos que lo hicieron contra Racing y Lanús.

Valoró el mercado y a los juveniles

Central sumó siete incorporaciones: Diego Novaretti, Emanuel Brítez, Ciro Rius, Diego Zabala, Nicolás Colazo, Lucas Gamba y Sebastián Ribas. Por eso, el entrenador no dudó en destacar que “hicimos un buen mercado de pases. Todos tienen experiencia”, tiró. Eso sí, al instante posicionó la mira hacia la cantera. “No descarto que si los jugadores juveniles maduran rápido puedan ser tenidos en cuenta”, apuntó.

Después habló de uno de los patrimonios de la casa como Joel López Pissano. El Zurdo viene destacándose en reserva de la mano del Kily González, quien como buen conocer del club trata de potenciar a los pibes que saben que al entrenar en la ciudad deportiva no tienen chances de mostrarse ante Cocca como manda el manual de estilo en la formación de juveniles.

“Joel López Pissano vino cuando ya había empezado la pretemporada y tenía ofertas de otro lado. Por eso me desentendí de la situación. Se quedó y estamos siempre atentos a los jugadores de reserva y sus rendimientos. Lo está haciendo bien y tenemos que estar atentos”, deslizó Cocca sobre el volante ofensivo.

Pero hubo más. El entrenador aseguró que tiene en cuenta a López Pissano. Incluso confesó para sorpresa de todos que sigue el desempeño de la reserva. Luego fue por más. “Conozco a los jugadores de las inferiores y los veo, estamos atentos a detectar al jugador que madure rápido y nos sirva para la primera división”, dijo Diego Cocca a modo de cierre.

Apoyo al Rifle Castellano

“Veníamos hablando con el Rifle desde que comenzó a hacerse los estudios. Le tenemos mucho aprecio, lo apoyamos siempre y transmitió un mensaje de prevención. Por suerte lo detectó a tiempo”, aseveró Cocca en claro respaldo al entrenador de arquero Hernán Castellano. El Rifle será sometido en breve a una operación de un cáncer de próstata.