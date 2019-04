La Fiera hará rugir al Coloso

No fue una semana más para el último gran ídolo de Newell's. Porque Maximiliano Rodríguez sufrió una inesperada puñalada dialéctica de parte de Rafael Bielsa, justamente el hermano de Marcelo Bielsa, el entrenador emblema que dejó en los hinchas leprosos una marca de amor y admiración de por vida. Esa declaración filosa y agresiva del ex canciller para con la Fiera sin dudas que fue un cimbronazo que repercutió en el mundo rojinegro. "Lo que me gustaría de Maxi es que se mostrara más cuando juega y que hable menos", disparó Rafael en una entrevista con Ovación publicada en la edición del domingo pasado. El propio capitán leproso recogió el guante el último miércoles y con altura y respeto respondió: "Lo que le podría decir a él (Rafael) es que venga y dé una mano. Que se acerque a colaborar, pero trabajando desde adentro. Se habla mucho, pero se hace poco. Lo que hoy necesitamos es tirar juntos, es muy importante el apoyo de todos. Siempre es más fácil destruir que construir. Y él lo que está haciendo es eso". Y agregó: "Lo invito nuevamente porque es un apellido muy importante, aunque el importante es Marcelo". La realidad es que hoy el pueblo rojinegro, en el marco del partido ante Gimnasia por la Copa Superliga, seguramente dará su veredicto, tomará parte en esta contienda discursiva y se descuenta un respaldo unánime hacia el futbolista que luce con hidalguía el número 11.

Maxi sin dudas no entendió la virulencia de las declaraciones del Bielsa político hacia su persona y por ello tomó la palabra para contestarle. "Me sorprendieron las declaraciones. No entiendo cuál fue el motivo, pero las tomo como de quien viene. A mí no me afectan en lo personal. Creo que son palabras que en este momento que está pasando el club no sirven para nada, no suman en ningún aspecto. En lo personal cuando se dirige a mí, yo soy el capitán del equipo y sí tengo derecho a hablar. Lo más fácil es hablar desde un sillón, tranquilo. Yo lo podría hacer, pero ayudo desde adentro y por eso estoy acá. Lo que le ofrezco (a Rafael) es ir a Buenos Aires a buscarlo y traerlo", arremetió la Fiera.

La realidad es que Maxi sabe defenderse muy bien solo y de hecho lo hizo, pero no está de más aclarar que la Fiera es uno de los máximos ídolos de la historia leprosa. Porque se formó en las inferiores de Newell's hasta debutar en la primera división en 1999, jugó en tres mundiales con la camiseta argentina, lució la casaca de equipos importantes de Europa y regresó al club del Parque en 2012 para dar una mano en una complicada situación con el promedio. Es más, fue campeón en 2013 con el equipo del Tata Martino. Y tras una excursión a Peñarol volvió a su casa para ponerle el broche de oro a una carrera extraordinaria, sensacional y siempre con el amor incondicional hacia Newell's.

En cuanto a esta Copa Superliga, Maxi justamente fue el que anotó el gol de la victoria en el 1 a 0 ante el lobo en el partido de ida, en una serie que hoy Newell's buscará cerrar para abrochar el pase a los octavos de final del certamen, en el que espera rival: Defensa y Justicia.

Más allá de todo lo que se habló hoy será el pueblo leproso el que seguramente dará su veredicto y se descuenta un respaldo unánime hacia la figura del capitán rojinegro. Maxi integra ese lote selecto de jugadores de élite que regresan al club que los formó en plena vigencia, que logran ser campeones y que por sobre todas las cosas cumplen con la promesa de retirarse allí. Y claro que la Fiera en el receso deberá pensar si sigue seis meses más, algo que parece descontado que sucederá, para seguir poniéndole el hombro al equipo del Parque en este complejo escenario de los promedios.