La dirigencia y Heinze se toman su tiempo y no hay definiciones sobre su continuidad en Newell's

En el día después de la dolorosa derrota ante Sarmiento, no hubo reunión entre la dirigencia de Newell's y Gabriel Heinze para analizar la situación. ¿Sigue el Gringo hasta el final de la temporada?

El día después de la dura derrota de Newell's en el Coloso ante Sarmiento , que puso en jaque los objetivos de mínima de pelear el título de la Copa de la Liga o el ingreso a la Copa Sudamericana, transcurrió sin novedades. No hubo reunión entre la dirigencia leprosa y Gabriel Heinze , y por lo tanto la continuidad del Gringo al frente del equipo sigue en duda. El entrenador manifestó que quiere continuar, el impasse entre las partes hace suponer que la idea de la cúpula leprosa es que lo haga hasta el final de la temporada. Hay que esperar.

Ahí el Gringo manifestó que quería seguir hasta el final del campeonato, pero que se iba a reunir con la dirigencia para evaluar la situación porque "voy a hacer lo mejor para Newell's". Esa reunión no existió hasta la noche del lunes, lo que no quiere decir que no pueda hacerse en las próximas horas.