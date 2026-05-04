Enojo en Real Madrid: Mbappé se recupera de una lesión y disfruta junto a su novia

El delantero francés generó incomodidad en la entidad tras difundirse imágenes de sus viajes junto a Ester Expósito mientras se recupera de una lesión muscular

La situación de Kylian Mbappé en Real Madrid atraviesa un momento delicado que excede lo estrictamente futbolístico . Mientras el equipo encara la recta final de la temporada, la figura francesa quedó en el centro de la escena por motivos extradeportivos que generaron malestar tanto en la dirigencia como en parte del entorno del club.

El foco de la controversia está puesto en sus recientes viajes personales a destinos como Italia y París, realizados en pleno proceso de recuperación de una lesión muscular. Las imágenes del delantero junto a la actriz Ester Expósito, difundidas ampliamente en redes sociales y medios europeos, despertaron cuestionamientos internos, no tanto por los desplazamientos en sí -que habrían sido autorizados-, sino por el alto nivel de exposición pública.

Según trascendió en diferentes medios españoles, en el club consideran que Mbappé debería haber manejado con mayor discreción este tipo de situaciones, especialmente en un contexto en el que el equipo disputa partidos clave. La preocupación principal gira en torno al impacto que estas publicaciones pueden tener en la imagen institucional de la Casa Blanca.

Arbeloa, sobre Mbappé: "Cada jugador hace lo que quiere en su tiempo libre, pero no hemos creado el Real Madrid con jugadores que salen vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de barro, de sudor y de esfuerzo". Tremendo. pic.twitter.com/Qo2OeXmdfE

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Sin jugar por una lesión

El atacante sufrió una molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda durante un encuentro frente a Betis, lo que lo dejó fuera de las canchas en un tramo decisivo de la temporada. Todo indica que su recuperación está orientada a llegar en óptimas condiciones al próximo Mundial 2026, un objetivo que algunos interpretan como prioritario en este momento.

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El entrenador Merengue, Álvaro Arbeloa, fue consultado sobre el delantero y su respuesta fue contundente: "Cada jugador hace lo que quiere en su tiempo libre, pero no hemos creado Real Madrid con jugadores que salen vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de barro, de sudor y de esfuerzo".