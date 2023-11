La despedida de Heinze: "Siempre voy a tener el corazón en Newell's" "No creo volver a Newell's. Vine de las dos maneras que creo que puedo ayudar, como futbolista y entrenador", dijo emocionado Heinze antes de su último partido. Por Lucas Vitantonio 24 de noviembre 2023 · 12:44hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Gabriel Heinze dijo en la Bombonera que no seguirá en Newell’s y habrá que buscarle un reemplazante. Gabriel Heinze dirigirá el lunes su último partido en Newell's.

"No creo volver a Newell's. Vine de las dos maneras que creo que puedo ayudar al club, como futbolista y entrenador. Después no sabés dónde te lleva la vida. En otro lado no me veo. No tengo revancha con esta institución. En mi valoración hicimos muchísimas cosas bien. Nunca se sabe el futuro. Siempre voy a tener el corazón acá en Newell's porque llegué a los 14". Con ese concepto emotivo el Gringo Heinze definió sus sensaciones antes de dirigir su último partido en la lepra, que será el lunes ante Defensa y Justicia.

"Di todo lo que tenía. No hay ningún arrepentimiento de mi parte y viví una año muy bueno. Lo volvería a hacer", dijo el todavía DT leproso Gabriel Heinze. El lunes por la noche ante Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa será despedida.

"Al hincha le digo gracias, que con mucho cariño me han respetado. Nos conocemos, no soy mucho de ganarme al hincha, sólo trato de respetarlo y dar todo lo que tengo. Le digo gracias porque me han hecho pasar momentos muy lindos en este año", añadió.

Además el Gringo manifestó que "este proceso me deja muchas cosas. Tendría para enumerar muchas cosas positivas. Ser técnico de Newell's es una tarea distinta, la pude disfrutar, en lo personal viví muchas cosas, uno siempre está aprendiendo y evolucionando en cada paso. Hicimos cosas muy lindas con lo que propusimos con los jugadores. Se ha trabajado en conjunto, todos muy unidos, todos se brindaron y me brindaron todo".

>> Leer más: Newell's: cómo prepara Gabriel Heinze su último once inicial En cuanto al balance de la gestión, remarcó que "hay muchos momentos lindos y otros difíciles en este ciclo. Me pasó algo muy lindo y es que recibí el cariño de mucha gente en los momentos difíciles. Y lo normal es no tenerlo en esos momentos críticos y ahí yo cargaba energías. La verdad que recibí mucho cariño. La despedida con los jugadores son momentos emotivos y muy nobles". En cuanto a los últimos días de trabajo el Gringo manifestó que "cada día que pasa es uno menos que voy a estar en este lugar, así que bueno, tengo que tratar de concentrarme en mis responsabilidades, en lo que tengo que hacer y nada más". Respecto al futuro manifestó que "no soy una persona que no pienso en lo que voy a hacer, siempre fui de no esperar nada y las cosas cuando llegan las analizaré como siempre lo hice". Newell's cerrará la temporada este lunes cuando reciba a Defensa y Justicia, finalista de la Copa Argentina, en el Coloso del Parque desde las 21.30, por la décimo cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.