La despedida de Central a Ignacio Malcorra: "Muchas gracias, bicampeón"

El club de Arroyito le dedicó una publicación a Malcorra en el día que anunció su partida. "Te metiste en nuestra historia", subrayaron

Ignacio Malcorra no jugará más en Rosario Central . La falta de definición sobre el futuro del volante se disipó con la despedida de “Nacho” y el posterior agradecimiento del Canalla: “Muchas gracias, muchas gracias bicampeón”.

El mensaje de Malcorra cayó como un martillo en el mundo canalla, si bien la distancia entre el jugador y el club cada vez era más grande, los hinchas canallas guardaban una ilusión de poder ver, al menos, una temporada más al último 10 campeón con la camiseta auriazul.

Acto seguido, la institución de Arroyito utilizó sus redes sociales para despedir al zurdo, que fue campeón con Central en la Copa de la Liga 2023 y la Liga 2025, anotó dos tantos contra Newell’s y dejó actuaciones para el recuerdo en el Gigante.

“¡Muchas gracias, Nacho!”

Con una foto del jugador junto a la pelota, Central le agradeció a Malcorra “por todo” lo que ofreció al club “en estos tres años y medio”.

Queremos agradecer a Ignacio Malcorra por todo lo que dio a Rosario Central en estos tres años y medio. Fuiste parte de la Copa de la Liga 2023, el título de la Liga 2025 y clave en la histórica seguidilla de cinco clásicos… pic.twitter.com/pzXwyreEjB — Rosario Central (@RosarioCentral) January 5, 2026

“Fuiste parte de la Copa de la Liga 2023, el título de la Liga 2025 y clave en la histórica seguidilla de cinco clásicos ganados de forma consecutiva”, recordó la institución en un escueto comunicado.

Además, el mensaje reconoció la importancia del 10 en Central y buenos augurios para el próximo equipo al que se sume: ¡Te metiste en nuestra historia! Los mejores deseos para el camino que elijas para el futuro”.

El mensaje de Di María y el plantel para Malcorra

La despedida de Ignacio Malcorra también se vivió en las redes sociales y luego del comunicado, el propio jugador publicó un video con imágenes con la camiseta Canalla y el tema Brillantes sobre el Mic, de Fito Páez.

El primer comentario de la publicación fue de Ángel Di María: “Te vamos a extrañar mucho amigo. Gracias por todo lo que hiciste por Central. Quedaste en la historia grande de este club. Lo mejor en lo que venga. Te quiero. El 10, nuestro 10”.

Alejo Veliz también le mostró su cariño y manifestó: “Cuanto te vamos a extrañar, la gente te ama, gracias por todo, te quiero muchísimo viejiitooo deseo q seas feliz en lo q venga amigo”.

También tuvo sentidas palabras, Carlos Quintana, que le agredeció el tiempo compartido y remarcó: “Sin duda marcaste una época en este hermoso club y quedaste marcado por siempre en la historia grande!! Se te va a extrañar mucho dentro y fuera de la cancha! Te deseo lo mejor siempre a vos y la hermosa familia que Tenes! Abrazo grande”

Otros que dejaron sus saludos fueron Agustín Módica, Damián Martínez, Juan Giménez, Gaspar Servico, Alan Marinelli, Gaspar Duarte, Francesco Lo Celso y Valentino Quintero, entre otros.