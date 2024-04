La Conmebol analiza posibles sanciones a Central por los incidentes en el Gigante

Cabe recordar que el jueves 4 de abril, en el partido inaugural del grupo G de la Copa Libertadores, simpatizantes de Peñarol arrojaron pirotecnia hacia el sector donde se encontraban hinchas canallas. Esto generó una respuesta y volaron vallas, que de casualidad no golpeó gravemente a algún uruguayo.

El final con victoria de Central, en un partido en el que no hubo inconvenientes, se tornó olvidable porque un jugador del carbonero, Maximiliano Olivera, resultó herido en el rostro de un piedrazo de una persona que arruinó la fiesta futbolística en un Gigante colmado. De hecho, se sigue investigando desde el club con el fin de encontrar al responsable.

Comunicado

Rosario Central realizó un descargo ante la Unidad Disciplinaria de la Conmebol por los hechos ocurridos ante Peñarol.



Rosario Central realizó un descargo ante la Unidad Disciplinaria de la Conmebol por los hechos ocurridos ante Peñarol.



— Rosario Central (@RosarioCentral) April 16, 2024

Peñarol pidió quita de puntos

Ante todo lo que pasó no sólo el árbitro elevó un informe, sino que los clubes también hicieron lo propio y cuyo plazo expiró este lunes por la noche. En el caso de Peñarol -se dice- solicitó la quita de puntos, dictamen que no se tomaría, y trascendió en tierras orientales que la revancha el jueves 28 de mayo se disputaría sin visitantes, algo que aún no está dictaminado y en Central esperan que "los canallas puedan tener la chance de viajar. Igual, se acatará lo que resuelvan las autoridades", según le indicaron a Ovación.

#ATENCION La gestión de Peñarol lograría su propósito:

la sanción de Conmebol incluiría la prohibición a que los hinchas rosarinos concurran al CDS el 28 de mayo 19 hs.

@RosarioCentral no tendría quita de puntos.



la sanción de Conmebol incluiría la prohibición a que los hinchas rosarinos concurran al CDS el 28 de mayo 19 hs.



— Carlos Bardakian (@CarlosBardakian) April 16, 2024

De acuerdo a lo que circuló en Uruguay, los seguidores de Central no podrían ir, algo que los propios dirigentes carboneros habían sugerido tras los incidentes que se produjeron en Arroyito. "Pedimos que se nos permita no vender entradas para hinchas visitantes", declaró días atrás Gonzalo Moratorio, delegado del tricolor. En tanto, la dirigencia auriazul presentó un descargo detallado con el fin de que se analice con detenimiento lo sucedido antes del encuentro, durante y después del mismo.

Igualmente, este lunes por la noche venció el plazo para que los clubes hicieran sus respectivos descargos, por lo que la resolución se tomará luego del análisis de los mismos.

Ahora tanto los canallas como los carboneros aguardan la resolución que debe tomar el tribunal de disciplina de la Conmebol, que podría ser con multa económica y suspensión parcial o total del estadio. Lo que no habría sería quita de puntos.