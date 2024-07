La Conmebol admitió que cometió un error contra Brasil en el duelo ante Colombia

La confederación aceptó públicamente que el árbitro del cotejo y el VAR se equivocaron al no sancionar un penal de un defensor colombiano a Vinicius en la Copa América.

El defensor Daniel Muñoz toca a Vinicius Junior, pero el árbitro no sancionó la falta.

La Conmebol admitió públicamente que el árbitro Jesús Valenzuela y el VAR cometieron un error al no sancionar un penal a favor de Brasil en el encuentro que finalizó igualado con Colombia y determinó que sean segundos del grupo D en la Copa América de Estados Unidos 2024. El arbitraje de ese duelo que terminó igualado en uno generó una intensa polémica, sobre todo de los brasileños que ahora deberán enfrentar en cuartos de final a Uruguay.

Los futbolistas de Brasil reclamaron el penal, pero el árbitro venezolano Valenzuela no señaló la falta y el VAR, dirigido por el argentino Mauro Vigliano, confirmó la decisión tras considerar que Muñoz había tocado la pelota.

"En una disputa de balón dentro del área penal… un defensor no toca el balón", dijo el organismo rector del fútbol sudamericano Conmebol en un video publicado.

Embed - CONMEBOL Copa América | Revisión VAR - PENAL | BRASIL vs. COLOMBIA | Minuto 42

“Producto de la disputa, se produce un contacto imprudente para la acción. El árbitro no logra observar la acción y deja que el juego continúe”, agregó. "El VAR en su chequeo protocolar analiza con distintos ángulos, velocidades y consideraciones y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de contactar imprudentemente al delantero. Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión original de campo", sumó.

>>Leer más: Copa América: el DT de Brasil apuntó contra el VAR a cargo del árbitro argentino

Embed Se vienen los Cuartos de Final de la CONMEBOL Copa América™ pic.twitter.com/nTf5m7Yh9b — CONMEBOL Copa América™ (@CopaAmerica) July 3, 2024

El error arbitral le resultó de alto costo al equipo de Dorival Júnior, que necesitaba una victoria para quedarse con el primer lugar y así medirse ante Panamá. Finalmente lo hará este sábado, a las 22, ante Uruguay.

"Después de eso, encajamos un gol. El árbitro fue decisivo. Sólo él y el VAR no vieron un penal, que seguro que existió", dijo el seleccionador brasileño tras el partido.