Central llegaba en el mejor escenario para enfrentar a Barracas Central. Venía de ganar, gustar y golear ante Instituto en el Gigante de Arroyito. Con un 4 a 1 demoledor había despachado a la gloria y ratificado que es uno de los principales animadores de la actual Liga Profesional. Pero otra vez sopa. De visitante se le mojó la pólvora. No sólo porque no convirtió goles, sino especialmente porque el arco de enfrente casi no estuvo en su mapa de juego en la tarde nublada de Buenos Aires. Fue un 0 a 0 inmenso y decepcionante desde las aspiraciones auriazules de intentar ir por más.