Kudelka no cambia el equipo por segunda vez

Frank Kudelka mantendrá a los once que igualaron con Central para recibir mañana a Aldosivi. Es la segunda vez en el torneo que repite de un partido a otro. En otras ocasiones, las variantes fueron mínimas, con el antecedente que algunos fueran obligados por lesión. Es evidente que la formación base está en la cabeza del DT desde un primer momento y trabaja con ella intentando corregir el funcionamiento. Los resultados positivos tampoco lo pusieron en la situación de cambios al por mayor

La sobrecarga en el isquiotibial derecho de Angelo Gabrielli es pasado. Durante la semana dejó atrás la molestia muscular sufrida durante el clásico. Jugará su tercer partido seguido de titular desde que Facundo Nadalín dejó el puesto por un desgarro en el isquiotibial izquierdo que tuvo contra Vélez. El rubio marcador derecho mejoró, todavía le falta un poco y no se lo quiere apresurar para mañana.

Denis Rodríguez seguirá como reemplazante de Mauro Formica, que cumplió 3 de las 6 semanas mínimas de recuperación del esguince de rodilla derecha con lesión ligamentaria.

El mellizo no disputa dos partidos seguidos de titular en su carrera desde que estuvo entre los once rojinegros en febrero de 2016, contra Racing (5-0) y Boca (1-4) durante el interinato técnico de Vojvoda. La chance de aparecer ante Aldosivi desde el inicio fue por la actuación aceptable que tuvo contra Central y el respaldo que le brinda Kudelka, algo que demostró incluyéndolo en los segundos tiempos de todos los anteriores partidos de la Superliga.

Durante el entrenamiento del jueves, Aníbal Moreno entró durante un rato de la práctica de fútbol por Aníbal Moreno. Esto no indica necesariamente que el juvenil del seleccionado Sub 20 vaya a estar desde el arranque. No es nada raro que Kudelka haya realizado esta prueba. Acostumbra a ensayar con aquellos que nos son titulares para analizar de que manera responden.

Moreno es uno de los juveniles que Kudelka observa con atención. Lo mandó al banco en el clásico, algo que no había sucedido en esta temporada, y no es ilógico imaginarlo próximamente en cancha. Una situación así vivió el extremo izquierdo Francisco Panchito González. Fue probado en la semana previa al encuentro con Huracán en la formación principal y a la fecha siguiente, ante Central, entró en el segundo tiempo.

Newell’s mantuvo la alineación de la victoria sobre Unión (2-0) para visitar a Vélez. La derrota en Liniers por 4-1 provocó que Kudelka lo saque a Alexis Rodríguez para que ante Huracán (4-1) jugue Luis Leal. Y metió a Angelo Gabriello por el lesionado Facundo Nadalín. Aquella la primera y última ocasión en la que había tenido a los mismos once en dos partidos consecutivos. Mañana se repetirá.