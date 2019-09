El entrenador de Newell's Frank Kudelka dejó entrever hoy que el equipo que el domingo enfrentará a Aldosivi en el Coloso Marcelo Bielsa será el mismo que salió a la cancha en el clásico rosarino. Además valoró la cosecha de puntos en estas primeras seis fechas y valoró "la buena dedicación y predisposición del equipo para ganar el partido".

"Hemos pasado una semana muy buena con convencimiento de mejorar, con el deseo de superarnos", dijo en el arranque el técnico que habló de la seguidilla de rivales directos en la lucha por no descender -salvó Boca Juniors- que enfrentará el rojinegro en las próximas fechas. "Sea cual fuere los rivales, son difíciles, y obstaculizan nuestras pretensiones de jugar, esperemos estar a la altura", afirmó en la sala de prensa de Bella Vista.

Durante varias oportunidades fue consultado sobre su parecer sobre el clásico que el domingo pasado terminó empatado por 1 a 1. "Creo que el equipo estuvo con muy buena decisión y predisposición para ganar el partido, lo demostró en cancha, dentro de un marco emocional alto, extremo como es el de jugar un clásico", precisó.

"El equipo estuvo con buena dedicación y predisposición para ganar el partido clásico"

"Sin embargo pudieron por momentos y cuando no trataron de imponer nuestra forma de jugar, eso se valora mucho, nunca claudicaron en el esfuerzo aún cuando se dividía la pelota y siempre tuvieron intenciones de ganar el partido, valoro mucho ese tipo de forma y estoy atento a lo que haya que mejorar, en cuanto a la predisposición de los jugadores me fui muy conforme del partido", reflexionó.

Respecto a si sintió que dejar atrás el clásico es un alivio, dijo: "Me hubiese gustado volver a jugar el partido, no siento que sea una carga, no lo viví así ni en la previa ni en durante ni después, creo que es una buena posibilidad de jugar bajo ese escenario cultural que significa el clásico rosarino".

"No quiero sentir esa pesadez de jugar un clásico, es la primera vez que juego este que es uno de los más trascendentes del país, no siento haberme sacado un peso de encima por haberlo jugado, quiero sentir lo lindo de jugar el clásico", agregó.

Sobre el partido ante Aldosivi, aseguró que no cree que "varíe el equipo respecto al clásico". "Es un rival que intenta más la posesión del balón que otros, difícil porque tienen buenas intenciones, eso no tiene que obstaculizar que nosotros podamos imponer nuestra forma de jugar", señaló.

Además Kudelka evaluó que es un "desafío dejar atrás el clásico, uno se prepara de una manera intensa, seamos claros, la verdad es que hay partidos que generan más que otros, pero nosotros por convencimiento y por necesidades no podemos relajarnos, bajar los brazos o no dar lo máximo, no puede existir eso, podemos ser superados o jugar mejor o peor".

"En el postclásico puede aparecer cierta relajación, pero nos hemos preparado para que eso no ocurra, la concentración tiene que ser máxima, es lo que vinimos a encarar este año, y en eso no podemos fallar", agregó.

Por último confirmó que Gabrielli como el resto de los jugadores "están en óptimas condiciones y pueden ser elegidos" y afirmó que "es determinante seguir sumando".

Así los once que el domingo a las 11 serían Aguerre; Gabrielli, Lema, Nadalín y Bíttolo; Cacciabue, Fernández y Denis Rodríguez; Alexis Rodríguez, Albertengo y Maxi Rodríguez.