A Kudelka no le hace falta cambiar

Si la única duda en nombres propios que aparecía era el del uruguayo Gabrielli y desde adentro ya se informó que entrenó normal, si en el partido anterior el juego del equipo fue bueno, si en lo táctico y desde los resultados en el Coloso todo es OK, el razonamiento es que al entrenador rojinegro Frank Kudelka no le hace falta cambiar para recibir el domingo a Aldosivi.

Claro, tendrá que decirlo hoy en conferencia de prensa, o demostrarlo cuando a las 11 los once titulares salgan a jugar frente a los marplatenses.

Aguerre; Gabrielli, Lema, Nadalín y Bíttolo; Cacciabue, Fernández y Denis Rodríguez; Alexis Rodríguez, Albertengo y Maxi Rodríguez tienen todas las fichas para integrar ese equipo que buscará la cuarta victoria al hilo como local, justo frente a un rival que llegará al estadio rojinegro con tres derrotas en la misma cantidad de presentaciones como visitante.

El nivel del juego del equipo en el clásico respaldó al técnico y a los propios integrantes del equipo titular, más allá del 1 a 1 final.

Y si bien no llega a la tradicional frase “equipo que gana no se toca” quedó muy cerca.

En relación a las variantes que había realizado el DT tras la goleada por 4 a 1 ante Huracán y mirando al clásico, uno de los Rodríguez (Alexis) recuperó la consideración para ir de arranque en lugar de Leal. Y el otro (Denis) actuó en el primer tiempo como para que nadie dude que estuvo bien elegido para ser reemplazante de Mauro Formica, más allá de su remate en el travesaño del arco canalla.

Y Angelo Gabrielli, que dejó atrás enseguida la sobrecarga en el isquiotibial derecho que se le cargó en el cierre del partido del domingo, también se ganó la consideración para seguir en el lateral derecho pese a que Facundo Nadalín también se recuperó de un desgarro en el isquiotibial izquierdo (no le vendría mal una fecha más para ponerse a tono desde lo físico).

Entonces, a Kudelka sólo le restaría definir el banco de suplentes para recibir a Aldosivi.

"Ante Aldosivi será durísimo"

“Después de ver lo hecho ante Patronato vimos que Aldosivi es un equipo interesante, con jugadores rápidos que intentan jugar. Hay que tratar de cortarle el juego rápido. Pero va a ser un partido durísimo. Por eso el punto del clásico servirá si el domingo podemos dejar los tres puntos en casa”, declaró Cristian Lema, el defensor leproso que ayer dialogó en conferencia de prensa.

Por supuesto que Aldosivi está ahí nomás de enfrentarlo y el cotejo con el canalla quedó atrás, pero obviamente que algo repasó sobre lo que dejó el derby. “Se habló de lo que nos faltó hacer, que fue imponer nuestro juego, pero es difícil en un partido donde se priorizan otras cosas”.

En cuanto a las faltas dentro del área no sancionadas, el defensor opinó: “El primer penal de Brítez lo vi claro. No dio tiempo para protestarlo. Y la jugada de Ledesma veo que el arquero le erra el puñetazo a la pelota y le pega a Alexis. Me pareció penal, pero son difíciles de cobrar”.

Amor a Diego y a Newell's en La Plata

Pilar Chabur es periodista deportiva que cubre a Gimnasia, en La Plata. Y no oculta su fanatismo por Ñuls y por Maradona, quien le firmó la camiseta leprosa. E intenta entrevistar al "10" antes de que el Lobo se mida con la lepra el 29 de octubre.

La reserva juega hoy en Bella Vista

Tras la victoria por 2 a 1 en el clásico, el equipo dirigido por Aldo Duscher recibirá hoy a los marplatenses, a las 10, en Bella Vista. Probable equipo: Macagno; Luque, Pardo, Freytes y Grimi; Sordo, Requena, Rivero y Llano; Donsanti y Huguenet.