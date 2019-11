Kudelka: "Fue una mala noche y hay que revertirla"

"No nos gusta perder, duele y entristece, pero quiero dejar en claro que nunca me excusé de que perdimos por el homenaje a Maradona, lo que hubo fue autocrítica", afirmó Frank Kudelka al reflexionar sobre el partido del martes ante Gimnasia de La Plata en el Coloso. Ya pensando en el domingo a las 15.30 ante Talleres dejó entrever que habrá cambios en el sector ofensivo.

"Quiero aclarar porque nunca me excusé, me hicieron una pregunta y respondí pero quiero dejar en claro que no fue por culpa de eso, tras perder lo que vino fue autocrítica, cometimos muchos errores, jugamos un partido muy malo, esa es la verdad", dijo sobre el 4 a 0 de la martes en el Coloso.

"A veces hay errores que en otros partidos cometimos y no terminaron en goles, pero esta vez todo lo que iba al área nuestra, iba adentro, pasan esas cosas", agregó.

"Hay momentos, cuando estábamos en mejor predisposición que el rival, y ganábamos todos los rebotes, viene el gol de ellos, después nos sabíamos donde estábamos, nadie sabía que pasaba, pero fue por errores propios, no es un rival que nos apabulló, pasó que nos contragolpeó y nos agarró siempre mal parados", analizó.

"Fue una muy mala noche nuestra en líneas generales, colectiva e individualmente hablando, y hay que revertirla, para eso tenemos este partido inmediatamente", dijo sobre el enfrentamiento ante Talleres, el club donde pasó parte importante de su vida deportiva aunque aclaró: "Quiero ganar los tres puntos".

Respecto a lo que falta mejorar, Kudelka estimó: "Necesitamos recuperar la confianza, la intensidad en el juego, ser un equipo atento, con intenciones de ataque, ser más verticales".

"Hay que mirar con ojos firmes lo mal que hicimos para no repetirlo", precisó para deslizar que si bien puede haber cambios no lo quiso confirmar. "Lo noto cómodo a Albertengo en donde juega, aunque no me gustó como jugó el último partido".