Formica esta vez parece que va de arranque

Esta vez parece que sí: Formica sería titular. En potencial, porque Kudelka (será homenajeado por la T) tal vez considere que deba seguir esperando en el banco, como ante Gimnasia. Sin embargo, parece raro que no lo incluya entre los once para visitar el domingo a Talleres porque el martes lo hizo ingresar apenas arrancó la parte final en lugar de un Denis Rodríguez que si bien respondió en las 6 fechas que lo reemplazó, no se destacó más que en aquel remate que sacudió el travesaño en el clásico y con algunos otros movimientos. Y como en los últimos dos juegos el que salió para que ingresara el Gato fue él, se presume como variante cantada. ¿La única? Tal vez una más, el DT no parece ser de esos que meten mano en cantidad en las formaciones de un partido a otro, por más que tras el 0-4 con Gimnasia varios podrían dejar la cancha. Se especula con chances de Leal o Alexis Rodríguez por Salinas, también el ingreso de un jugador más de marca en el medio como Lucas Villarruel y hasta la salida de Aníbal Moreno.

La presencia del Gato Formica entre los once asoma como "obligada" porque Newell's no puede darse el lujo de no contar con un jugador de sus características si es que está en condiciones de ser de la partida. Y Mauro dio muestras de que puede responder, ya sumó minutos en Paraná (ingresó a los 81' y convirtió a los 83'), en los 70' del amistoso ante los charrúas y los últimos 45' frente a Gimnasia.

Si no sale Denis, podría hacerlo Aníbal Moreno. O los dos para que ingresen el Gato y Villarruel, pese a que modificaría demasiado si es que también el DT mete mano en ofensiva otra vez con Albertengo más de 9 (debería salir Salinas). A la expectativa están también Leal, Alexis Rodríguez (no fue ni al banco, pero siempre fue buena opción hasta de titular) e Insaurralde.

Todo se definirá mañana en la última práctica, que será en Córdoba. Es que el plantel viajará esta tarde tras la práctica y el almuerzo.

Descartado: Cacciabue. Se confirmó que presenta un edema muscular en el isquiotibial izquierdo.

Entradas

Hoy, de 13 a 20, en las boleterías de puerta 6 del estadio se venderán entradas para el partido con la T. Cabe destacar que no habrá venta de tickets en Córdoba, por lo que los leprosos residentes allí deberán comprarlas vía web en boleteriavip.