Kudelka, sin estridencias

“Sabíamos que era una cancha y un rival de complejidad, muy difícil. Se ganó, pero hay que seguir trabajando”, declaró Frank Kudelka tras la victoria leprosa en Paraná, de enorme importancia en la pelea por engrosar el promedio. Una victoria de las que se denomina como de seis puntos por ser un rival directo, de ahí la valía de la goleada que consiguió en su excursión a la vecina provincia de Entre Ríos.

Un karma que arrastraba la lepra desde fin del año pasado residía en la falta de triunfos de visitante por Superliga, que acumulaban ocho encuentros. Y ante la consulta al respecto el entrenador no le prestó atención y fue tajante en su expresión. “Eso no importa, son estadísticas. Yo me fijo en otros aspectos más trascendentes que esos datos estadísticos”, disparó sin demasiados miramientos.

En lo que el técnico sí le puso atención fue en los aspectos tácticos y técnicos de su equipo. “Manejamos bien la pelota, allí cuando lo hicimos fuimos superiores y cuando no la podíamos tener el rival jugaba largo. Sabíamos que era difícil sostener, pero cuando mejoramos la posesión marcamos la diferencia en el juego y en el resultado”.

“Ñuls es una institución grande y debe tener otras apetencias a las que les toca vivir, razón por la cual seguiremos trabajando para tratar de estar en la búsqueda de otros objetivos superadores”, resumió.

Por su parte, el delantero paranaense Cristian Tarragona se quejó por el arbitraje de Rapallini y sostuvo: “Hoy (ayer) vuelve a pasar (se equivocó) cuando estábamos 1 a 0. Los dirigentes deben encargarse para que no nos perjudiquen más”.