El mensaje del DT de cara al debut de mañana, para una temporada en la que Newell's comenzará con un promedio bajo, es mantener la paciencia. "Necesitamos calma para que todo salga bien", dijo

Frank Kudelka es un hábil declarante. Medita cada frase. No lo incomoda hacer una pausa prolongada para pensar qué decir. Esa es la paciencia que conservó durante estas semanas, pese a que la mayoría de las incorporaciones se fueron dando recién sobre el final de la pretemporada, siendo un hecho contraproducente para el armado del equipo para el debut. Tolerante, espera que todos actúen igual, incluidos los hinchas. "Esto es a largo plazo, no empieza y termina en un partido", fue el mensaje del DT a horas de la primera presentación en la Superliga, convencido de que la ansiedad es un estado de ánimo perjudicial para la dura tarea de Newell's: evitar el descenso.

"Tenemos que imponer nuestra forma de jugar, más allá de cómo lo haga el rival. Son partidos difíciles, más en un inicio de campeonato en el que entiendo que la mayoría no está en su preparación ideal", manifestó Kudelka. No hizo mayores conjeturas sobre el partido de mañana. En cambio fue extenso al referirse al torneo que Newell's tendrá por delante, con la obligación de incrementar el promedio.

"Es una oportunidad de aportarle al club más grandeza de la que tiene. Newell's se encuentra en una situación complicada pero no imposible, dificultosa pero solucionable. Si estamos todos de acuerdo hacia donde vamos, lo llevaremos al sitio que se merece. Es una gran oportunidad y no algo que veamos con temor", dijo.

Kudelka confía en el desafío que le toca. Entiende que la paciencia es un requisito básico para cumplir el objetivo de mantener al club en primera. Es el motivo por el que considera fundamental el respaldo unánime. "Necesitamos calma para que todo salga bien. Y en eso estamos todos, no solamente cuerpo técnico y jugadores, sino los hinchas. Que el sentimiento por la camiseta lo transformen en apoyo", señaló.

La actitud del equipo es básica para Kudelka. La manera en la que el equipo encare cada partido, cada contingencia, será clave. Es por eso que insistió tanto en la importancia del estado mental. Lo subrayó al referirse al planteo que espera del rival. "Central Córdoba va a apostar a la prolijidad de sistema táctico, a jugar con la ansiedad que podamos a llegar a tener nosotros y que hemos trabajado bastante. Por eso pedimos a la gente que nos ayude con eso".

El entrenador trató de calmar la expectativa y la preocupación que reina en el hincha, intentando dejar un mensaje. "Necesitamos ese aliento grandioso que tiene permanentemente la gente, sabiendo ellos de que no vamos a estar libres de errores. Esto es a largo plazo, no empieza y termina en un partido, o en un par de partidos", dijo.

"Creo que hay un plantel rico, expectante y convencido, que sabe lo que afrontamos", aseguró.

Kudelka sabe que Newell's no llega al comienzo de la Superliga como hubiese querido. Es que las incorporaciones se fueron dando a último momento. Pero entiende la situación. "La mayoría de las veces, las condiciones de mercado atentan contra la entrenabilidad que pretendemos. Hay intereses de toda índole que hacen que los jugadores no estén en el tiempo que uno cree conveniente. No es lo que a uno le gusta, pero no podemos hacer nada. Por otro lado, la institución hizo todos los esfuerzos y lo sigue haciendo, como para que lleguen en tiempo y forma", manifestó mesurado.

"Por el otro lado, la institución cuidó sus intereses económicos. A eso lo veo muy bien, aunque quizás a muchos no les guste o no estén de acuerdo. Sería muy fácil comprar a mansalva y después quede la deuda. Los dirigentes fueron muy concretos al respecto, al decir que iban a gastar lo que tenían y no lo que no podían pagar. El que sólo se deja llevar por la emoción, no lo puede entender o no le importa", agregó con la calma con la que arrancó ayer la conferencia.