Kudelka: "El clásico se tendría que hacer, pero ahora el tiempo es cortito"

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, se mostró de acuerdo con organizar clásicos en Rosario -más allá de las fechas de Superliga- aunque desechó la posibilidad de hacerlo durante la pretemporada "porque el tiempo es cortito" antes de que empiece el torneo.

"Cuando se haga, me gustaría ser partícipe de eso. Está bueno, es lindo. Y tal vez haya que poner énfasis para hacerlo, no sé si ahora porque es muy cortito el tiempo, o en el receso de invierno. Pero para mí se tendría que hacer", dijo el entrenador rojinegro en la conferencia de prensa este mediodía en Bella Vista.

Fiel a su estilo, Kudelka desmenuzó la pregunta de si le parecía buena y aceptable la idea de volver a jugar clásicos entre Newell's y Centrral fuera de los programados por torneos oficiales. Y allí analizó: "En una ciudad como esta, donde el fútbol es bastante determinante, por su forma de vivir, su cultura y su idiosincracia, jugar un clásico es lo más lindo que debe haber. Mi pregunta es si estamos preparados para hacerlo en el amplio sentido.

"Hay que hablar con absoluta franqueza -continuó con su habitual despiece analítico-. Muchas veces nosotros lo que decimos en cuatro paredes no lo decimos públicamente. A mí me gusta debatir sobre la verdad, sobre lo que debe ser. No hablo de mí. En general a los técnicos jugar clásicos en el receso no nos gusta, no queremos, porque si perdemos por ahí la sociedad no está preparada para eso antes de que empiece un campeonato. Es vivir un montón de cosas, situación cultural, el clásico se tendría que jugar, situación social, ¿estamos capacitados para hacerlo? ¿cuánto hace que no se juega?. No debería ser así".

Pero también el DT leproso se refirió al aspecto organizativo: "A mí me parece que dada esa contingencia, olvídense de nosotros, porque no debería ser tan determinante nuestra opinión. Tendría que ser algo bien preparado, bien organizado, que no suceda lo del último clásico, que leí por ahí que no se pudo hacer. Hay que concientizar a la sociedad para que acompañe, para que lo vea como algo cultural, de la ciudad, que pueda ser una demostración de que somos capaces de convivir cualquiera sea el resultado. No sé si los tiempos van de la mano para eso".

Por otra parte, Kudelka no confirmó el equipo pero en la práctica volvió a plantear un esquema 4-3-3, en lugar del 3-4-3 que había parado ayer en el entrenamiento.

El probable de la lepra ante Argentinos Juniors el lunes, a las 21, sería con Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti y Bíttolo; Rivero, Villarruel y Formica; Alexis Rodríguez, Salinas y Maxi Rodríguez.