Kings League: el torneo mundial de fútbol 7 que bate récords y es boom en redes sociales

Un minuto después, los mexicanos se pusieron nuevamente arriba en el marcador con el tanto de su presidente Gabo Montiel (usó la carta “penal presidente”). Argentina retrucó de inmediato a través del mismo método con la definición de Agüero (presidente de la delegación nacional).

El resultado no se volvió a desnivelar y todos los caminos conducían a los shootouts (similares a los penales australianos del hockey). México no erró ningún penal, en Argentina fallaron Martín Mantovani y Rafael Joao, y se terminó todo.

El Kun Agüero en llamas

No para Agüero, que disparó con todo contra el árbitro tras la eliminación. “Es una basura, es la peor mierda que hay en la Kings League. Aparte lo peor es que dice «yo no lo quise cobrar, el VAR me llamó» (sobre el gol que le anularon). Y le digo «pero vos sos el árbitro flaco, qué tiene que ver». Y me dice «sí, es que yo por mi lo hubiese seguido». Qué basura que es. Hay que ser sinceros. El árbitro inclinó todo el partido para ellos”, cerró el Kun.

La Kings League sigue siendo una gran revolución. Hasta ahora, el certamen acumuló más de 75 millones de visualizaciones a través de una amplia variedad de plataformas, incluyendoTwitch, YouTube, KICK, TikTok y Facebook, además de 75 canales que transmitieron los partidos de este primer Mundial de la Kings League.

El calendario de la marca tiene un circuito a nivel clubes en España y Latinoamérica, aunque pronto se sumarán Brasil, Italia, África, Asia y Medio Oriente, según confirmó su fundador Gerard Piqué.

Gerard Piqué, el iniciador de la Kings League

Hablando de su fundación, la Kings League fue creada a fines de 2022 por Piqué y apoyada por varios socios, entre ellos el popular streamer Ibai Llanos. Se juega bajo la modalidad de fútbol 7, con dos tiempos de 20 minutos cada uno.

En cuanto a lo numérico es bastante tradicional, el show viene por otro lado. Es que la realidad se mezcla con el mundo de los videojuegos, ya que entran en escena “poderes” o cartas especiales: hay comodines, gol doble, penal presidente (lo patea el director del equipo), carta de sanción y dados con cambio de la modalidad de juego, entre otras opciones. Realmente es un verdadero show. Y está hecho para eso, para captar a las nuevas generaciones y explotar el boom de las redes sociales.

Figuras internacionales en la Kings League

Y hay cada vez más apellidos mundialmente famosos que se suman: Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Andrea Pirlo, el mencionado Agüero, Kaká, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Javier “Chicharito” Hernández, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Luca Toni, James Rodríguez y Mario Gotze, entre tantos otros.

Este viernes se disputaron las semifinales: Colombia le ganó 2-1 a Marruecos y el gran favorito Brasil venció a México por 3-1. La gran final será este domingo en el mítico Allianz Stadium de Turín, casa de la Juventus.