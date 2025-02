Keylor Navas, el arquero de Newell's: "Tenemos con qué salir adelante y ganar el clásico"

La Liga profesional reunió a dos emblemas de este clásico y ninguno es de acá. Por el lado de Newell's no podía ser otro que su incorporación más rutilante, Keylor Navas , quien aventuró un buen domingo para Newell's. "Tenemos con qué salir adelante y ganarlo", dijo.

"Estoy muy contento de estar acá. Los compañeros me han contado bastante del clásico. Hay que tomarlo con seriedad y confianza. Esa es la idea que tenemos como equipo", empezó diciendo Navas.

El arquero de Newell's especificó que "los compañeros me hicieron sentir lo que es la afición, que los hinchas llevan los colores en el corazón y eso hay que transmitirlo en el campo de juego".

Qué espera de la experiencia del clásico

"Cuando uno tiene la opción de llegar a un equipo, uno se informa de un montón de cosas. Uno es el clásico, tenemos con qué para salir adelante, tener un buen partido y ganarlo", señaló optimista Keylor.

Y apuntó respecto al banderazo del jueves: ""Es una experiencia nueva, bonita, es la tradición que tiene el club. Es un deseo que tenemos todos en común. Nos llega para tener ese compromiso y dar el ciento por ciento".

Navas jugó los clásicos más importantes del mundo, pero no dudó en ubicar al del domingo en Rosario: "Lo pasado es pasado, este es el clásico más importante de mi carrera porque lo tengo a la vuelta de la esquina".

"Trato de dar confianza, no solo él día del partido sino también en los entrenamientos. Los compañeros y el cuerpo técnico están tratando de hacer todo bien. Mi experiencia está en manos de mis compañeros para el que lo necesite", especificó.

El momento de Newell's

"La mentalidad de nosotros es conjunta, siempre hay que mejorar cosas. Concentración, por ejemplo. Cuando hay ganas las mejorías llegarán. Tenemos un reto muy importante y estamos poniendo el mayor esfuerzo", agregó.

"A nuestra gente solo hay que decirles que vayan a disfrutar y que nos apoyen. Que podamos tener un final tranquilo y que nadie salga perjudicado", se ilusionó el costarricense.

Keylor apuntó que habló con el leproso más famoso al venir a Newell's. "Hablé con Messi antes de llegar, tenemos muy buena relación y me sacó todas las dudas que tenia. En el último tiempo no lo quería molestar porque tiene su trabajo y su familia. Ya tengo compañeros que me apoyan".