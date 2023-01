Julián Fernández se despidió de Newell's tras convertirse en refuerzo de Lanús

Fernández había realizado la revisión médica y tras superarla sin inconvenientes se llegó a un acuerdo entre los clubes para que el volante vista la casaca del granate a pedido del DT Frank Kudelka ya que -según trascendió- no estaba en la consideración de Gabriel Heinze.

"Club Lanús se complace en anunciar la contratación del jugador Julián Rodrigo Fernández, nuestro quinto fichaje en este mercado de verano. El vínculo con Fernández, proveniente de Newell’s Old Boys de Rosario, será a préstamo por una temporada, con cargo y con opción de compra", publicó en su cuenta oficial de Twitter la entidad granate.

https://twitter.com/clublanus/status/1615502237840572418 OFICIAL Julián Fernández es nuestro quinto refuerzo en este mercado de verano. ¡Bienvenido al Grana, Juro!



https://t.co/GLbDfRS0H6 pic.twitter.com/nNMg94scQb — Club Lanús (@clublanus) January 18, 2023

El ex volante de All Boys, Olimpo y Palestino de Chile se convirtió en la quinta cara nueva del conjunto del sur bonaerense en este mercado de pases.

Casi en el mismo momento en que la entidad anunciaba la contratación, Fernández utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la gente de Newell's. "Quería agradecerle a toda la gente de Newell's por el cariño que me brindaron siempre , desde el día 1 hasta estos últimos días que me toco estar en el club. A todas esas personas que trabajan en el club que hacen el laburo invisible, a mis compañeros, a los amigos que me hice en estos casi 4 años", reza una parte del texto publicado en la red social.