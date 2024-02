Jonatan Gómez: "Cuando salí a hacer la entrada en calor me temblaba todo"

El fútbol tiene la capacidad de generar sensaciones extrañas y cuando hay una relación de amor en el medio esas sensaciones se potencian. En otro contexto no se entenderían algunas frases de Jonatan Gómez , uno de los puntos más altos del equipo, cuando tiró: “Cuando salí a hacer la entrada en calor me temblaba todo” . De esa forma hizo referencia como tantas otras veces, a lo largo de la extensa entrevista con Ovación, a lo que sintió en su vuelta al Gigante de Arroyito . Porque el debut en Central tras su regreso al club se había producido en cancha de Independiente (ingresó en el complemento), pero lo de esta vez lo sintió de manera especial. Tanto que hasta se atrevió a decir que en el partido del sábado “me volví a sentir jugador” . Con la voz un poco entrecortada, el 60 canalla no tuvo empacho en contar lo que le costó dormirse y que todo se debió a las dificultades con las que se se topó a la hora de bajar las revoluciones. Donde no pareció tener inconvenientes fue en el triunfo ante Gimnasia, en el que demostró criterio, buen pie, ubicación, entre otras cosas. Y todo eso lo consiguió porque logró liberarse, “cuando toqué la primera pelota” de los nervios de la previa.

Uf, me acosté como a las 3. Hasta que llegué a casa, estuve con la familia y comí algo se me hizo retarde, pero lo que más me costó fue bajar las pulsaciones porque las tenía a full.

Pero imagino que no te tuviste que cocinar.

¡No! Ja, ja. Una hamburguesita así rápido y ya está.

¿Qué sensaciones te quedaron del partido?

Naaa, fue hermoso. Después de tantos años fue algo especial, por cómo me había ido del club y cómo me recibieron. Cuando salí me aplaudieron y eso me puso contento, pero ojo, fue con muchos nervios eh. Lo que pasa es que soy hincha y este club significa mucho para mí. Pero una vez que toqué la pelota se fue todo eso.

Lo dijiste después del partido que estabas nervioso. ¿Tanto significaba para vos la vuelta al Gigante de Arroyito?

Y sí. Cómo te lo puedo explicar, creo que me volví a sentir jugador. Me acordé de mis 18 años, de cómo arrancó todo, lo que me tocó pasar en el club, pero ahora me tocó volver con el club en otra situación, aunque acá siempre hay responsabilidad. Había muchos factores que me llevaron a sentir algo de nervios, pero es un nerviosismo normal, por querer hacer las cosas bien.

Gomez2.jpg Jonatan Gómez le aportó claridad y pausa al juego de Central. Manejó los hilos del partido desde el centro del campo. Virginia Benedetto / La Capital

Es fuerte esto que decís de que volviste a sentirte jugador, teniendo en cuenta que tenés un largo recorrido ya en el fútbol.

Es cierto, pero uno es hincha del club y hacía muchos años que quería volver, pero por distintas circunstancias, no personales, sino que los clubes en los que estaban no me dejaban salir, no lo pude hacer. Entonces siempre me había quedado la espina, pero en este mercado de pases se alinearon los planetas. Gonzalo (Belloso) y Carolina (Cristinziano) hicieron un esfuerzo tremendo para traerme y hoy todo es hermoso. Al ser hincha del club se siente de manera especial. Esta vuelta me hizo regresar a cuando tenía 18 años, por eso hoy lo que siento es felicidad. Vine a disfrutar, con la responsabilidad que conlleva jugar en este club, pero trataré de disfrutarlo al máximo.

Hablaste de los nervios de la previa, pero de afuera se te notó muy tranquilo a la hora de jugar.

Lo de los nervios fue antes. Cuando salí a hacer la entrada en calor me temblaba todo, no te voy a mentir. Después de un rato me fui acomodando y cuando arrancó el partido y toqué la primera pelota esos nervios se fueron. Quedé contento porque las cosas nos salieron bien, porque ganamos. ¡Encima eso!, la responsabilidad de mantener un invicto que ya ni sé cuántos partidos son, por eso había una responsabilidad muy grande. Ni hablar de que se trataba de la previa del clásico, partido al que queríamos llegar de la mejor manera.

¿Qué sentís que le aportaste al equipo?

Mirá, con el correr de los años uno va agarrando experiencia y también tranquilidad, aunque suene raro por todo lo que te dije antes de los nervios, y eso te permite cubrir mejor los espacios, correr mejor la cancha. Antes lógicamente era un jugador más acelerado, más barullero, pero con el correr de los años uno se va asentando y tomando experiencia. Todo eso te favorece a la hora de la toma de decisiones.

¿Russo te asignó una función similar a la que venías cumpliendo en Racing?

Sí, fue similar. En realidad, con el correr de los años me tocó jugar en distintas posiciones. Lo hice como el sábado, de doble 5, de interno en un mediocampo de tres volantes, jugué de mediapunta, de enganche y alguna vez en Racing jugué hasta de 4, ja. Es como que me fui acomodando porque hoy el fútbol te lleva a eso, a acostumbrarte a distintas posiciones.

¿Y la salida fue por cansancio o era algo que ya estaba pautado de antemano, jugar una determinada cantidad de minutos?

Se dio así. Obvio que estaba un poco cansado por todo el desgaste que hicimos en el primer tiempo, por eso Miguel decidió poner gente fresca que lo hizo muy bien. Tenemos un plantel amplio y siempre es bueno poder contar con jugadores de recambio de calidad.

Gomez3.jpg El volante canalla dijo que en la previa estaba nervioso, pero que todo se le pasó cuando tocó la primera pelota. Virginia Benedetto / La Capital

Muchos te vimos como uno de los destacados del equipo, para algunos fuiste la figura. ¿Es correcta la lectura que se hizo?

Yo me sentí muy bien y terminé muy contento porque las expectativas eran esas, de poder rendir, poder estar a la altura. Pero es algo en lo que ya no me fijo, lo único que me importa es que el equipo pueda ganar y pueda estar peleando como se lo merece. Como dije cuando llegué, vine para aportarle al equipo y apoyar desde donde me toque. Si me toca jugar los 90 jugaré 90, si me toca jugar 10 jugaré 10. Vine con esa cabeza y con las ganas de aportar lo mío.

Algo mencionaste antes, pero insisto, ¿qué fue más importante, sacarse la espina de la derrota contra Independiente o ganar en la previa del clásico?

Después de tantos años trabajando de esto vos sabés al igual que nosotros que el clásico es un partido aparte, en el que no influye tanto el cómo llegás. Pasó miles de veces esto de que uno llegaba mucho mejor que el otro y terminó perdiendo el clásico, por eso creo que es un partido aparte. Nosotros teníamos que ganar para sumar porque lo necesitábamos para estar en la pelea.

Mientras estabas en Racing veías lo difícil que era ganarle a Central en el Gigante y hoy te toca vivirlo desde adentro. ¿Qué pensás?

Creo que hay un poco de todo. En el momento que entrás a la cancha y ves que la gente está como loca, con los recibimientos que hace, te das cuenta lo que significa jugar acá. Después, creo que Miguel acomodó muy bien el equipo de atrás para adelante y es sin dudas un equipo muy jodido de ganarle. No es casualidad que tenga tantos partidos invicto, te digo así porque sinceramente ya perdí la cuenta.

Llegó a los 25 con Russo.

Bueno, ves. Ya 25 sin perder no es casualidad. Pueden ser casualidad 5 o 6 partidos, pero 25 es un montón. Es muy difícil ganarle y lo viene demostrando en cada partido de local.

Gomez4.jpg Jonatan Gómez ponderó el invicto de Central en el Gigante. "Es un equipo al que es difícil ganarle", dijo. Virginia Benedetto / La Capital

¿La que viene va a ser una semana de muchos nervios o una más?

Y, es la previa de un clásico. Acá ese partido se vive con una locura hermosa y cuando llegás al club lo primero que te pide el hincha es ganar ese partido. Es una semana muy importante para la gente y también para nosotros. En lo personal va a ser especial porque hace mucho tiempo que no lo juego, pero hay que estar tranquilos y hay que trabajarlo. Obviamente que hay algo de nervios por querer ganarlo, pero la calma es fundamental para el domingo encararlo con todo.

El semestre de Central ya arrancó, pero lo fuerte no apareció, que es la Copa Libertadores. No sé cuánta ilusión te despierta en lo personal y si lo pusiste en la balanza a la hora de volver al club.

La Copa es algo muy lindo y jugarla con Central es algo soñado. Me tocó jugarla con otros equipos, pero esta vez va a ser diferente. Uno siempre la afronta con las ganas de ganarla, pero es una competencia muy difícil, con equipos de alta calidad. Igual, tenemos un plantel para dar pelea. En lo personal no fue una motivación cuando decidí volver porque la verdad yo ya quería regresar al club, quería estar acá y revivir esa sensación de jugar en Central. No podía terminar mi carrera sin volver a Central.

La última, ¿hoy te vas a ir dormir más temprano porque arranca la preparación para el clásico?

Olvidate, ja. Las revoluciones ya no son las mismas, ya bajaron. Estoy con un quilombo bárbaro acá en casa por el tema de la mudanza, pero hoy ya estoy mucho más tranquilo, listo para encarar esta semana con todo para llegar de la mejor manera al domingo.