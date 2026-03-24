Jerónimo Russo, el asistidor que puso a Newell's en ganador

Jerónimo Russo aprovechó su oportunidad entre los titulares y le sirvió a Mazzantti la chance de sellar el triunfo de Newell's frente a Gimnasia de Mendoza

“Estoy muy bien, me siento cómodo, antes trabajaba más de extremo, pero en la banda lo puedo hacer por cualquier lado”, contó.Jerónimo Russo.

Sabía que era una gran oportunidad que se le presentaba y la aprovechó a pleno. Para Jerónimo Russo , el choque de Newell's ante Gimnasia de Mendoza era la gran chance de quedarse con un puesto donde arrancó muy de atrás

El juvenil es el tercero en la lista de laterales izquierdos, detrás de Martín Luciano y Gabriel Risso Patrón, pero el flojo rendimiento de sus competidores le abrieron la puerta a la titularidad.

“Fue algo muy especial en lo personal, lo de la asistencia es algo que lo venía buscando mucho, el poder tirar ese centro que por suerte llegó Walter (Mazzantti) al segundo palo y pudimos festejar”, aseguró Jerónimo, describiendo lo que significó esta primera victoria en lo personal y también como parte del gol del triunfo.

Y agregó sobre la jugada en sí que terminó con el grito de Mazzantti: “Siempre practicamos ese centro por delante, en ese pasillo donde la defensa se puede llevar la pelota por delante o un delantero nuestro encontrarla. Siempre lo charlamos con los chicos y por suerte esta vez salió muy bien”.

La trascendencia de haber ganado un partido ante un rival que, seguramente, será uno de los que luche también por la permanencia, agranda el éxito ante los mendocinos. “Fue muy importante porque se dio ante un rival directo, por ende vale más que tres puntos. Fue un desahogo, pero tenemos que seguir por este camino tratando de sumar todos los puntos posibles” afirmó.

Lamentablemente, no hay mucho tiempo para disfrutar del primer triunfo en la Liga Profesional, ya que rápidamente hay que cambiar el chip de torneo: “Tenemos el domingo el partido de Copa Argentina (Acassuso) como desafío, sabemos que también será un rival difícil. Esta semana vamos a preparar ese partido a full y tratar de meter una victoria que es importante”.

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Jerónimo Russo hizo las inferiores en Newell's como delantero

Cabe recordar que Russo jugó en inferiores como delantero, y con su llegada a la reserva comenzó a arrancar desde más atrás sobre la izquierda, para terminar en esta posición de carrilero: “Yo trato de jugar libre, de sentirme cómodo, como mis compañeros me hicieron sentir y en esa situación me gusta jugar algún mano a mano, por ende, me salió la situación y lo aproveché”.

Y aportó al tema de la posición dentro del campo de juego: “Estoy muy bien, me siento cómodo en la posición, antes trabajaba más de extremo, pero en la banda lo puedo hacer por cualquier lado”.

“Sabíamos que la cancha no estaba fácil, qué iba a ser así porque no veníamos ganando, nos estaba costando mucho y este triunfo será un cambio grande y ojalá que sea muy bueno lo que viene”, cerró la charla el lateral aclarando sobre la posición del hincha durante el partido ante el lobo mendocino.