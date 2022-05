Jerónimo Russo: "Salir goleador del Canteras de Américas fue algo especial"

“Comencé a jugar a los 4 años en el club Bancario. Cuando estaba a punto de cumplir 6 años, en 2011, jugamos contra Newell’s y Cristian Ríos me llamó para jugar allá. Siempre jugué en Malvinas con este técnico menos un año que lo tuve a Marcelo Belluschi. Luego pasé a cancha grande donde lo tuve a Marcelo Neri (11ª), otra vez a Belluschi (10º) y a Adrián Taffarel y Fernando Monclús (9ª, 8ª y 7ª). Ellos suben a 1ª así que toma la posta en AFA Fernando Capobianco quien también es mi DT este año en 6ª de Rosarina. Mientras que en 6ª de AFA ahora lo tengo al Chino Aquino y en los primeros dos meses estuvo Diego Crosa”.

De Malvinas a cancha grande

“Fue una sensación muy linda pasar del baby a la cancha grande porque uno se da cuenta que da un paso importante. Recuerdo que en 11ª hice mi primer gol contra Adiur, de cabeza, y estaba toda mi familia en la cancha. Además en ese 2017 ganamos el clásico 3 a 0 de visitante con goles de Felipe Frazzi, Valentino Zanini y Joaquín Gómez Mattar, y pude dar una asistencia en uno de los tantos”.

Arrancó jugando como volante

“No comencé jugando como delantero. En el fútbol infantil jugaba en la mitad de cancha y en los primeros años en inferiores, desde 11ª hasta 7ª división lo hice como mediocampista interno por izquierda o a veces jugando de 8. En los últimos meses del año pasado ya me pasaron a jugar como extremo por izquierda o por derecha. Nunca de centrodelantero. Ahora lo hago casi siempre allí. Le agarré el gustito a jugar en esta posición porque tengo más llegada al gol y me adapté bastante rápido. Los que me convencieron de jugar aquí fueron Taffarel y Monclús. Y fue positivo porque te enseña a tener más variantes por jugar en otra posición. Ellos me tuvieron tres años seguidos y observaron esta fortaleza para mejorar mi juego”.

Virtudes y defectos

"Mis mayores virtudes son los pases entre líneas, los desbordes, los centros y la finalización de jugada. Tengo buen cabezazo y me gusta llegar al área. Entre las cosas por mejorar que trabajo día a día, en esta posición, tengo que perfeccionar la potencia y un poco más la velocidad".

Jugar en AFA y Rosarina

“Tanto en 2019 en 9ª y en 2021 en 7ª fueron años sacrificados para mí porque integraba el plantel de AFA los sábados y los domingos iba a Rosarina. En 9ª hasta mitad de año estaba de titular en Rosarina y en el segundo semestre me dieron la titularidad en AFA y tuve más rodaje. Hice el primer gol contra Boca de visitante y fue un momento que no voy a olvidar jamás. En la última fecha también convertí en un 3 a 2 que le ganamos a Racing y terminé cerrando un año gran año”.

La pandemia lo afectó

“Fue un año complicado 2020. Solo jugamos una fecha ante San Lorenzo en 8ª en AFA que ganamos 1 a 0 y pude hacer el gol. Pero con la pandemia todo se cortó. Los profes nos contuvieron mucho. Hacíamos trabajo en nuestras casas pero no era lo mismo que entrenar en el predio. Costó retomar el ritmo y fue un año perdido. En lo personal me jugó una mala pasada. En 2021 arranqué como titular en AFA y no estaba en un buen momento. Por lo cual jugaba más en Rosarina en 7ª y era suplente en AFA. En Rosarina salimos campeones y terminé bien el año porque fui goleador del equipo con 12 goles.

image.png

El goleador impensado

“Si bien uno trabaja para ser el mejor no me esperaba ser el goleador de Canteras de América. Pero con el correr del torneo me fui ilusionando sobre todo tras hacer el primer doblete ante Peñarol. Fueron pasando los partidos, seguí haciendo goles y lo fui disfrutando. Fue un torneo internacional hermoso ya que es la primera vez que se hacía un campeonato así. Sirvió mucho para mostrarse, competir con rivales de talla internacional y ver dónde estábamos parados. Estuvimos a la altura de las circunstancias y significó mucho ser el goleador del torneo”.

El clásico, el próximo objetivo

El próximo 4 de junio se vienen los clásicos de AFA. La categoría 2005 nunca perdió ante Central. Ni en AFA ni en Rosarina. “Las expectativas son muy altas. Sabemos que son partidos aparte y sabemos cómo jugarlos. No hay nada más lindo que jugar un clásico ya que tienen un condimento especial. Con la 6ª de AFA salimos a ganar todos los partidos pero este tiene un plus y hay que dejar todo en la cancha”.