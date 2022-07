Javier Sanguinetti respalda y prefiere no tocar

Javier Sanguinetti está convencido de que Newell’s está funcionando bien y por eso no tocaría el equipo para visitar este sábado a la noche a Atlético Tucumán. Incluso dijo en voz alta en la rueda de prensa pospartido en la caída con Defensa y Justicia que su equipo no mereció perder. Por ello repetiría la alineación titular en pos de reencontrarse con el triunfo frente al decano, que marcha como líder de la Liga Profesional.

Por ello se presume, además de los indicios en los trabajos tácticos de la semana, que no haría variantes. “En estos momentos es cuando más tranquilos y donde más convicción tenemos que tener, ya que creo que los últimos dos partidos no merecíamos perderlos. El fútbol es así y no existen los merecimientos. O se gana o se pierde. Nos está tocando un bache donde no podemos conseguir la victoria, pero hicimos todo para poder lograrla”, fue otro pensamiento de Sanguinetti.

Dudas en las dos áreas

Así el DT repetiría la alineación para ir por el triunfo ante el decano. Una de las dudas estaba en el arco, ya que el pibe Franco Herrera tuvo una cuota, mínima pero cuota al fin, de responsabilidad en el gol de Central en el clásico y en el segundo tanto de Defensa, cuando tras un desvío en Ditta no pudo manotear la pelota que se coló en su arco. Pero todo indica que seguiría y es bueno que el DT banque a un juvenil en ese puesto tan sensible. La opción es Felipe San Juan.

Y otra incógnita era en la delantera en la posición del nueve. Porque Juan Manuel García, que hace un gran trabajo de desgaste para el equipo en cuanto a cortinas y generación de espacios, tiene el arco cerrado y su único grito en esta Liga Profesional fue en la primera fecha ante Banfield. Allí los candidatos a suplirlo son Genaro Rossi, Nazareno Funez y Djorkaeff Reasco.

Así, si bien el DT no confirmó el equipo, serían los mismos once que vienen de caer ante Defensa en el Coloso el pasado lunes.