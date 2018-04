"Jarry es de los que pueden ganar una serie solos"

Es lunes y el inicio de la semana se extingue en el horizonte, con el río surcándolo, en una postal que no puede menos que seducir la vista desde las alturas. Es lunes y en un rincón de Rosario, Fernando González se cruza de piernas en el sillón, se toma el café que le acaba de preparar su novia Luciana Aymar y entrega una imagen que no condice con la idea universal de su figura: la tranquilidad antepuesta al apodo que lo identifica, el Bombardero de La Reina, en alusión a la ciudad en la que nació y a la ferocidad de sus tiros de derecha durante su época de jugador. Es en el ocaso de este lunes que uno de los mejores deportistas que dio Chile en su historia le concede una entrevista exclusiva a Ovación.

Es tentador hablar con un ex Nº 5 del mundo, triple medallista olímpico y dueño de golpes exquisitos, como el revés a una mano, pero mucho más lo es por tratarse de la antesala de una serie de Copa Davis, que enfrentará a Argentina con Chile en San Juan el fin de semana próximo. Por varias razones, a juzgar en un breve resumen: Fernando González, retirado del circuito en 2012, fue un copero de ley, tiene 23 series sobre sus hombros; es amigo es Nicolás Massú, el capitán del equipo chileno y su ladero para subirse a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en dobles. Tras ello se convirtieron en referencia absoluta del tenis de su país luego de que Marcelo Ríos (hoy subcapitán) fuese Nº 1 del mundo. Pero por sobre todas las cosas, aunque cuando se lo pregunte se ría como intentando quitarse méritos, fue quien aconsejó a Nicolás Jarry, hoy raqueta principal del conjunto trasandino y de ascendencia notable en el circuito en lo que va de la temporada, para que juegue por Chile y no por EEUU, país que lo tentó. Feña le dijo a Jarry algo así como "nada se compara con jugar por tu país, con que se escuche un «cehacheí». Sobre todo porque Chile tiene poca historia en el deporte y la gente lo va a valorar más todavía". Jarry tomó el consejo y hoy es, ante los ojos de Fernando González, el único de los jugadores citados para esta serie (Zona Americana, que dará un boleto al repechaje para volver al Grupo Mundial) que "puede ganarla solo". A Jarry lo conoce desde muy chico y por eso agrega que "es de ese tipo de jugadores que no dependen de su rival para ganar. Siempre va a pasar el partido por él", aunque en el recuento general el favoritismo se lo lleve el equipo albiceleste. Ante la consulta, rescata de la memoria la última serie entre Chile y Argentina, de la que fue parte hace 18 años y que terminó a los sillazos en Santiago, con heridos y polémica, en un contexto que nada tenía que ver con el tenis: "Aquello fue bien vergonzoso", dice y se detiene a pensar, amén de la rivalidad que siempre existió entre ambos países.

Si decimos Argentina-Chile por Copa Davis, ¿cuál es la idea inmediata que te hacés?

Tomando en cuenta lo que pasó aquí hace muchos años atrás... Bueno, eso queda como una anécdota... Pienso que es muy entretenido por la rivalidad que hay entre ambos países a pesar de que desde un primer concepto el pronóstico es favorable para Argentina en todos los deportes. Acá también Argentina es favorita, tiene más jugadores en un nivel alto, independientemente de que no juegue Juan Martín (Del Potro, 6º del mundo), lo cual es una gran pérdida para su equipo, pero sí tienen varios jugadores en los primeros puestos del ránking y Chile recién tiene uno (Nicolás Jarry, 65º), que viene jugando muy bien, que es un jugador que puede ganar una serie solo. Ahora, lo que me llamó la atención es la superficie que eligió Argentina.

Polvo de ladrillo indoor. Dijiste en una nota anterior que te parecía que las condiciones favorecían a Chile, ¿es así?

Sigue siendo favorita Argentina, pero dado los resultados que ha tenido Jarry en el último tiempo (muy bien en la gira latinoamericana, finalista de San Pablo)... Tiene menos experiencia que los jugadores de Argentina pero es sobresaliente, puede ganar una serie. Es de ese tipo de jugadores que puede darte todos los puntos. Pero siempre hay que tener respeto a todo equipo argentino, ¿no? No dan ninguna pelota por perdida, el público juega un factor muy importante teniendo en cuenta cómo es, puede hacer mucho ruido y a eso los jugadores chilenos quizás no están acostumbrados aún. Como chileno no puedo ver esta serie objetivamente, porque quiero que gane Chile.

¿A Jarry lo considerás también con esa fortaleza mental que tanto se le atribuye y que debe pesar bastante en este momento?

Es de ese tipo de jugadores que no dependen de su rival para ganar. Siempre va a pasar el partido por él. No sé, esta serie se va a jugar viernes y sábado, se va a jugar seguido, lo cual puede ser beneficioso para él. Le falta todavía pero ya está para seguir dando pasos importantes en los próximos meses.

Fuiste quien le dijo que juegue para Chile y no para EEUU, ¿cómo lo convenciste cuando lo estaban tentando?, ¿recordás cómo se dio ese momento?

Me acuerdo que yo estaba recién retirado, viajaba mucho a Miami, Nico estaba viviendo en ese momento allá, su mamá tiene pasaporte americano, así que tenía todo para poder jugar por EEUU y se le acercaban mucho. Obviamente que tienen otro presupuesto para financiar carreras y podía ser tentador que financiaran la suya. Es muy caro el inicio de una carrera, podía conseguir wild cards para jugar torneos grandes y, claro, no sé si le habrá jugado eso. Fui y le dije que no hay nada como que te griten "cehacheí", jugar por tu país, sobre todo porque Chile tiene poca historia en el deporte, entonces la gente lo va a valorar más todavía. Y bueno, menos mal que se quedó jugando por Chile (risas).

¿Qué es lo mejor que tiene Jarry?

Lo mejor que tiene son sus tiros, tiene el tenis, tiene un tenis ilimitado. Puede mejorar por donde se lo mire y creo que está en lo importante: si tiene que irse seis meses de gira se va a ir, si tiene que entrenar tanto tiempo lo va a hacer, no pone peros a la hora de hacer cosas que no son tan agradables, sumado a que mide casi dos metros, es muy coordinado, muy bien trabajado. Va a ir dando muchos frutos.

En la última gira latinoamericana venció a casi todos los argentinos que enfrentó, sólo no pudo con Diego Schwartzman, el mejor de Argentina en esta serie (Guido Pella será el 2º singlista). ¿Igual creés que los resultados dependerán de lo que haga Jarry?

Ojalá pueda ser así, es un jugador que desequilibra, que puede ganar una serie solo. Ahora, que pueda ocurrir otra cosa está entre las posibilidades también. Pero (Christian) Garín (2ª raqueta) incluso ha mejorado mucho en lo que va del año, también está el dobles con jugadores que se dedican a eso. Ahí se verán las decisiones del capitán, con el dobles el sábado pero también los singles (viernes sólo dos singles, nuevo formato de la copa este año), eso también va a ser entretenido. Que se decida todo rápido, partidos cortos. Aunque sí, hoy en día la base del equipo chileno es Jarry.

En una instancia como esta que te puede dar el pase a un repechaje y considerando que Argentina fue campeón en 2016 pero se fue al descenso el año pasado y teniendo en cuenta que Chile hace mucho que no está en el Grupo Mundial y también quiere volver, ¿quién puede padecer más la presión? Los jugadores argentinos expresaron, no pocas veces, el cansancio mental que les da la Davis.

El desgaste es para todos, pero claro que quizás fue un desgaste mayor el que tuvieron después de ganar la Copa Davis. El sorteo es demasiado importante porque no solamente te puede tocar jugar lejos sino porque cambian las condiciones, muchas veces perjudican el calendario que tienen. Ojalá que la presión la tenga Argentina y en el fondo claramente creo que la presión es de Argentina. Que si Chile pierde no pasa nada porque es lo que debería pasar, pero ahora existe una ilusión grande y real de ganarle, mayor, aunque está la localía de los argentinos. Eso es lo entretenido de la Copa Davis, que ha habido mucho favoritismo y han sucedido grandes sorpresas.

El de la propia Argentina, por ejemplo, que ganó la Ensaladera por primera vez jugando todo el año de visitante luego de que se le negara en toda la historia.

Argentina tuvo todo para ganarla en 2008, favorita por donde se la mire, y no la pudo ganar, todo eso es lo entretenido. Por otro lado también creo que es importante que se mueva la localía por las provincias, así se le da la opción a gente que vive más alejada de las ciudades grandes de poder ver a su equipo, hay que ver cómo va a ser el público argentino en San Juan.

Y chileno, porque la cercanía geográfica amplía la posibilidad de que venga mucha gente de allá.

Ojalá que así pueda ser, no sé qué tan grande es el estadio, pero siempre hacen mucho ruido, sobre todo si es bajo techo (risas).

A propósito, estuviste en la serie de los sillazos, la que no terminó por disturbios. Integrabas aquel equipo de Chile aún siendo muy joven, ¿cómo quedó en tu cabeza ese recuerdo?

Fue bien vergonzoso y una pena. Todo empezó porque el fútbol le ganó a Chile una semana antes 4 a 1 y de ahí fue todo "la revancha o la venganza en el tenis", empezó todo ese ambiente. El estadio no estaba terminado, creo que regalaban alcohol, había mucho público que no entendía de tenis, hacían mucho ruido y yo quiero creer que fueron a hacer travesuras. Pero claro que no fueron a hacer travesuras. Al papá de (Mariano) Zabaleta (entonces la principal raqueta argentina) le tiraron un sillazo (y lo hirieron). Justo cuando ocurrió todo yo no estaba en la cancha, estaba adentro, pero fue un susto grande, sobre todo para los argentinos. Aunque para nosotros también, salimos muy perjudicados, muy avergonzados, con castigo. Menos mal que eso ya pasó.

El lema que están poniendo en San Juan por estos días es "somos rivales, no enemigos". ¿Hay que aclararlo?, ¿alimenta el morbo que se crucen Argentina y Chile después de eso y en una serie definitiva?

¿Sabes qué me llamó la atención? ¡Que nunca nos topamos después de eso! Pasaron 18 años. Fue mucho tiempo y coincidimos en los mismos grupos. Bueno, por algo sucedió. Siempre se lo recuerda pero ojalá que no, que lo que suceda ahora tenga que ver sólo con los partidos. Claro, va a terminar más contento el que gane seguramente, pero no debería ocurrir más que eso.

Siempre hubo rivalidad entre Chile y Argentina, también cuestiones históricas pero, ¿estas cosas suceden por el fútbol?, ¿crecieron las diferencias con las dos últimas Copa América en las que Chile le ganó a Argentina?

Creo que es más por el fútbol y ahí con las copas me desquité de todos mis amigos argentinos (risas). Ganamos dos Copa América y nos creíamos en la élite...

¿Con 23 series jugadas se puede entender que vivías de una manera especial la Copa Davis?

¡Sí, sí! Era importante, era una noticia importante, la gente por ahí no seguía mucho el tenis pero seguía Copa Davis, es la selección de tenis. Ahora está al lado. Y creo también que este cambio que están haciendo es superbueno (jugar los cinco puntos en tres días y en partidos a tres sets). Era muy desgastante para todos los tenistas jugar viernes, sábado y domingo a cinco sets y después irte a algún torneo ATP en los días siguientes. Era un costo alto, pero valía la pena.

¿Alcanzás a percibir si en Chile las expectativas de un choque así son como en Argentina?

Sí, Chile no está en el Grupo Mundial hace mucho tiempo (desde 2011), teníamos la esperanza en los chicos jóvenes y ahora han empezado, ahora el tenis está tomando más protagonismo con los últimos meses y resultados que ha tenido Jarry. Ojalá que se pueda mantener, pero siempre la Copa Davis es una noticia importante en nuestro país.

¿El jugador de Copa Davis debe ser especial también?, ¿fuiste de los famosos coperos?

Sí, jugué muchas. Y me gustaba escuchar al público, porque era blanco o negro donde jugaras. La Davis implica eso, que la competencia es por equipos y no estábamos acostumbrados.

¿Sos futbolero?

No, pero comparado a otros sí.

Te gusta ese clima medio futbolero, entonces.

Y sí, me encanta, porque es distinto, uno juega todo el año en lugares neutros y al jugar por equipos siente la idiosincrasia de su gente.

¿Se padece la responsabilidad?

Es que uno no quiere fallarle al equipo, no quiere fallarle al país, el tablero no dice "juego González o juego Nalbandian", el tablero dice "juego Chile o juego Argentina". Eso es distinto y la verdad es cómo vamos, la gente se involucra mucho, como cuando va a ver un partido (de fútbol).

¿En qué detalles pensás que se va a definir esta serie que a priori es muy pareja?

Pareja, inclinada para Argentina, claramente, por la cantidad de jugadores que están con mejor ránking. Y por la localía y la experiencia, porque también están más maduros, pero claramente creo que siempre los Nº 1 tienen que llevar esa batuta importante del equipo y no pueden caer. Ahora todo va a pasar muy rápido, es ahí donde le veo más opciones a Chile, no más que a Argentina, pero las cosas cuando duran tres días les dan a los jugadores más tiempo para pensar. Para este Chile ahora es mejor no tenerlo, porque si llegan a dar la sorpresa todo va a ser más rápido. De repente cuando uno no tiene tanta experiencia, está en un lugar que no esperaba, tener más tiempo para pensar puede jugar en contra.

Entonces, ¿pronóstico no pero deseo sí?

¡Deseo sí! (Risas) Ojalá que Chile gane. Pero el pronóstico no lo doy porque sino debería decir Argentina.