Jaminton Campaz: "Sería feliz de seguir en Central"

Jaminton Campaz es sin dudas uno de los grandes aciertos de los últimos mercados de pases y frente a la posibilidad de continuar, el colombiano se ilusiona con continuar en Arroyito. “Sería feliz de seguir en Central” , tiró el tumaqueño en la larga charla que mantuvo con Ovación, en la que dejó en claro que su cabeza está en los partidos que le restan jugar al equipo y que si le toca irse a otro club lo hará “con el corazón contento, sabiendo que di todo”. El club tiene al alcance de la mano la chance de hacer uso de la opción de compra del 50 por ciento del pase del futbolista y seguramente lo hará, lo que no es garantía de que pueda continuar. Campaz advirtió que está “tranquilo” y contento” en Arroyito y que seguirá “disfrutando, esperando que todo fluya” .

Estoy muy tranquilo, esperando que todo fluya, pero sí disfrutando de este hermoso momento que me toca vivir. Si me toca seguir aquí seguimos y si no será en orto lado, pero yo trato de disfrutar siempre, dando lo mejor. Tengo en claro que es trabajar tranquilo y dejar que todo fluya”, destacó el tumaqueño.