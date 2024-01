Jaminton Campaz: ¿se queda en Gremio, vuelve a Central o se lo lleva River?

El DT de Central en toda su vida fue cauto y es raro que se salga de la línea de la tranquilidad a la hora de expresarse, pero en esta ocasión cuando se lo consultó sobre Campaz dejó expuesta su molestia. Todo un síntoma de que las complicaciones persisten. "Ni idea cuándo se suma. No hablo, es cosa de los dirigentes", tiró el entrenador y como si fuera poco agregó: "Si viene, bien, y si no viene... No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema".