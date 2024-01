Jaminton Campaz espera resolver todo con Gremio, terminar de acordar con Central y sumarse

Jaminton Campaz no se presentó al primer día de la pretemporada de Central porque antes espera resolver la deuda con Gremio. El nuevo vínculo en Arroyito no está cerrado pero está avanzado. Las dudas que quedan flotando.

Jaminton Campaz no se presentó a la primera práctica de la pretemporada de Central y sembró preocupación, entre los hinchas sobre todo, teniendo en cuenta la importancia del colombiano en el plantel campeón de Miguel Angel Russo. Las últimas novedades hablan de que estaría en Brasil tratando de acordar el pago de una deuda que Gremio tiene con él y que paralelamente avanzó en las tratativas con la dirigencia canalla para acordar un nuevo contrato laboral. Nada está cerrado aún, pero desde el lado del jugador esperan resolverlo cuanto antes para que pueda sumarse a los trabajos y de hecho viajar a los amistosos de Uruguay. Y queda la incógnita de saber qué pasará si no cierra una cuestión que en Arroyito aparece como ajena.

En ese sentido, lo que el representante de Campaz dijo es que no está resuelta la deuda de Gremio ni tampoco el nuevo acuerdo laboral con Central, aunque fue mucho más optimista en este último punto. "El tema pasa con una situación pendiente con Gremio, hasta tanto no dejar todo en claro y de buena manera con ese club, no podíamos avanzar en el tema definitivo con Central. Pero paralelamente a todo esto, se fue avanzando en la situación contractual con Central. En eso avanzamos mucho y creería que en un par de días va a estar todo definido, por lo que la idea es que no pierda días de pretemporada".

Campaz recibió sondeos de muchos clubes, pero no hubo una propuesta formal sobre la mesa que mereciera ser estudiada. "Nos enfocamos mucho en darle la prioridad a Central. Se han portado muy bien, fue un año muy bueno para el jugador. Está muy agradecido con el club y el técnico, y eso ha hecho que tengamos como prioridad a Central".

"No tenemos acuerdo con Gremio, no tenemos definida la salida", aclaró respecto al club brasileño propietario del 50 por ciento del pase. "La negociación entre los clubes ya se hizo. Central ya es el propietario del cincuenta por ciento de los derechos económicos y todo pasaba por el arreglo entre Central y el jugador, pero había unas cuestiones pendientes de Gremio de unos valores que queríamos dejar en cero. Por eso fue la demora, porque hemos querido dejar todo a paz y salvo, de una forma correcta para poder salir a Central en cero como se dice".

La interpretación de estos dichos es que, ahora que Central compró la mitad del pase, está el temor de Campaz de que la deuda de Gremio no sea saldada y por eso el representante del jugador quiere resolverlo ya, ahora que debe quedarse en el club de Arroyito.

Pero si no llega a acordar esa deuda con Gremio, a Central solo le queda acordar un nuevo vínculo monetario con Campaz y hacer valer el contrato que ya tendría con el futbolista, que se extendería hasta el 2026.

Si bien no hubo información oficial del club, Central ya hizo uso de la opción de compra, ya tiene la mitad del pase y tendría un vínculo contractual con Campaz. Solo que desde el lado del jugador pretenden mejorarlo desde lo económico.

En Central son optimistas de que no se produzca un escenario de conflicto. Desde el lado del jugador dejaron claro también que las conversaciones con la dirigencia canalla vienen bien encaminadas, pero no está la respuesta aún a qué pasaría si Campaz no lograr resolver la deuda con Gremio. Un escenario que en Arroyito miran de costado y que puede llegar a afectarlo si no encuentra una vía de solución.