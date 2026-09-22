Investigan agresión de hinchas de Newell's en el partido de la selección argentina sub 19

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe intervino a raíz del video de un joven golpeado en la tribuna durante los Juegos Suramericanos 2026

Luego del agónico empate de la selección argentina ante Venezuela en los Juegos Suramericanos 2026 , el gobierno provincial abrió una investigación sobre el video viral de la agresión a un joven en la cancha de Newell's . La grabación comenzó a replicarse este lunes a la noche en redes sociales y llamó la atención de las autoridades.

Las imágenes tuvieron muchísima repercusión en internet por los golpes que recibió un muchacho en la platea este del estadio Marcelo Bielsa mientras el combinado nacional sub 19 buscaba la clasificación a semifinales en la cancha. El encuentro concluyó sin denuncias policiales, pero la situación cambió a partir de la difusión del material a través de internet.

Fuentes oficiales confirmaron este martes que el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe inició un relevamiento de cámaras de seguridad del Coloso del parque de la Independencia . Así se anunció el primer paso para esclarecer el episodio y definir si corresponde impulsar la apertura de una causa penal en la Fiscalía Regional Segunda.

Según el video que comenzaron a investigar las autoridades, tres hinchas de Newell's le pegaron a un chico en la parte superior de la tribuna Maxi Rodríguez . La víctima estaba sola y de espaldas al campo de juego, en el sector más alto de la platea ubicada frente al Museo Histórico Provincial de Rosario Dr. Julio Marc.

Video: X/@_LautaroFerrari.

Al joven no sólo lo agredieron físicamente. Además, le sacaron la camiseta que tenía puesta debajo del buzo, una prenda de bastones verticales con colores similares a los de Central.

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El muchacho terminó con el torso desnudo y acurrucado en un rincón de la platea alta. Mientras tanto, los agresores bajaron las escaleras para alejarse entre el resto del público.

Según voceros de la Policía de Santa Fe, hasta este martes a la mañana no había denuncias de agresiones por este incidente en el Coloso. No obstante, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya estaba al tanto de la situación y esperaba el resultado de las medidas adoptadas por el gobierno provincial para determinar cuáles son los próximos pasos procesales frente a lo ocurrido.

¿Qué tipo ropa se puede usar para ir a la cancha de Newell's?

La viralización del video encendió la sospecha de que los hinchas rojinegros le pegaron al joven porque tenía puesta una camiseta de Central abajo del buzo. Tal como ocurrió en el primer partido, la mayoría del público había concurrido este lunes con remeras de la selección argentina o de Newell's.

El tema de la vestimenta no es una cuestión librada al azar en lo que respecta a la actividad dentro del estadio. De hecho, la institución anfitriona recordó antes del inicio de los Juegos Suramericanos 2026 que tiene una reglamentación específica para abordar la cuestión de la ropa y garantizar la convivencia en un entorno seguro y respetuoso.

Newell's prohíbe el ingreso a sus instalaciones con "indumentaria, colores o identificaciones" pertenecientes a otros clubes. Esta definición abarca camisetas, gorras, pulseras, stickers y cualquier otro elemento distintivo. Antes del comienzo del evento internacional, la Lepra aclaró que la restricción no incluye a los deportistas que asisten a competencias oficiales.

Los partidos de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos no fueron la excepción a la regla interna en el Coloso. En ese marco, los tres partidos de Argentina se disputaron con muchísimo público y mayoría de prendas celestes y blancas en las tribunas. Durante el último cotejo, la agresión de tres hinchas leprosos llamó la atención de los organizadores y el escenario cambió en vísperas del duelo de semifinales de la selección nacional sub 19 con Chile, previsto para este miércoles.