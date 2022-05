Astore: "Si no conseguimos la localía en el clásico pediremos jugarlo con ambas hinchadas"

"A mí me da igual jugar de local o visitante. Sí voy a pelear por el socio que quiere ver a su equipo de local", sostuvo Ignacio Astore.

En el borrador del torneo que trascendió se establece que nuevamente el derby rosarino se disputará en terreno auriazul -con fecha a definir- y esto motivó a que en Newell's alzaran la voz en desacuerdo con esta determinación. "Hay falta de organización en la LPF. Mañana (por este jueves) vamos a tener una reunión sobre este tema. A mí me da igual jugar de local o visitante. Sí voy a pelear por el socio que quiere ver a su equipo de local", indicó el presidente leproso, Ignacio Astore , en Estadio 3.

Que se produzca una modificación de escenario parecería una utopía y en el Parque son conscientes de esta situación. Es por eso que Astore buscaría otra alternativa para "solucionar" el tema que generó enojo en los leprosos. "La otra vez nos dijeron que no había tiempo, pero si no podemos conseguir la localía en el clásico pediremos jugarlo con ambas parcialidades", sostuvo el titular rojinegro sobre una variante que también es complejo de implementarlo por el tema seguridad y que durante muchos años se negó desde los organismos encargados del tema autorizar un duelo con las dos hinchadas.

El lunes hubo una reunión final de la mesa chica de la Liga Profesional de Fútbol en la que se esperaba terminar de definir el fixture, que fue armado "a mano" y no por sorteo. Y este jueves se daría a conocer si hay un cambio a lo que trascendió, sobre todo en la cuestión de los clásicos.

Y al final, Larry no se fue por temas familiares

El martes 17 de mayo Julio Saldaña dejó de ser el director de fútbol rojinegro y la decisión del ex jugador fue comunicada a través de un breve comunicado que brindó la institución. "El Club Atlético Newell's Old Boys informa que en el día de la fecha, Julio Saldaña se ha desvinculado de la institución por motivos personales. Muchas gracias por tu trabajo, Julio. ¡Éxitos!", informó la entidad a través de sus redes sociales.

Sin dudas que la partida de Larry llamó en parte la atención más allá de los rumores de disconformidad que tenía y el argumento expuesto a la salida de Ñuls no convenció demasiado. A tal punto que trascendió que fuerza que el motivo de su renuncia no fue precisamente por cuestiones familiares, aunque esto no fue ni ratificado ni desmentido por el propio Saldaña que se llamó al silencio.

Pero el que sí despejó los rumores en torno a esta cuestión fue el propio Astore, quien aceptó: "Sigo hablando con Saldaña, no me sorprendió su decisión. Ya veníamos teniendo idas y venidas por temas de la institución. Lo de Julio no fue un tema familiar. El dio prioridad a otras cosas y está bien".