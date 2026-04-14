Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical

La ciudad se prepara para recibir figuras nacionales e internacionales que la posicionan como una de las plazas más importantes de Argentina

Rosario i nicia este martes una frenética agenda de show nacionales e internacionales que la ponen en el centro de la escena musical. De Ricky Martin a Divididos, pasando por los Fabulosos Cadillacs y Tini , la ciudad se prepara para vivir doce días a pura música.

La ciudad sigue avanzando en su camino a consolidarse como una de las plazas más convocantes del país. Su visibilidad abre puertas para que su agenda continúe creciendo. De esta manera, vuelve a ocupar un lugar central en la escena cultural argentina con una agenda artística de alto nivel que, en apenas 12 días, reunirá a diez figuras nacionales e internacionales en distintos escenarios de la ciudad.

Esta amplia programación no sólo refleja la vitalidad del movimiento cultural, sino que también fortalece el posicionamiento turístico de Rosario como destino elegido para grandes espectáculos y experiencias urbanas que combinan música, entretenimiento y vida nocturna.

Este gran movimiento cultural impacta directamente en la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio local. La convivencia de múltiples espectáculos en una misma noche evidencia el crecimiento de Rosario como plaza artística y como destino turístico capaz de ser epicentro de una multiplicidad de actividades.

El punto de partida de esta serie de recitales estará marcado por dos artistas de proyección internacional que sintetizan el perfil artístico que hoy elige a la ciudad. Este martes el boricua Ricky Martin abrirá la agenda con un show en el Autódromo Ciudad de Rosario que promete convocar a miles de personas de distintas provincias y países vecinos, mientras que el mismo día el cantautor uruguayo Jorge Drexler, reconocido por su trayectoria y sensibilidad musical, se presentará en Bioceres con una propuesta artística de gran prestigio.

La programación continuará el viernes con la llegada del reconocido cantante español Diego “El Cigala”, referente del flamenco y del tango a nivel internacional, que actuará en el mítico Teatro El Círculo. Esa misma noche, la energía del rock y el ska se hará presente con Los Fabulosos Cadillacs, una de las bandas más influyentes de la música latinoamericana, que iniciará en el Anfiteatro Humberto de Nito una doble presentación que se repetirá el sábado.

El sábado también se desarrollará un recital que seguramente quedará marcado en la retina de miles de personas. La estrella del pop argentino Tini se presentará en el Estadio de Newell’s con una producción pensada para públicos masivos, mientras que el histórico dúo Pimpinela llevará su repertorio al Metropolitano.

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La agenda continuará el jueves 23 con el recital de Abel Pintos, uno de los artistas más convocantes del país, cuya presencia suele movilizar público de toda la región. Un día después el rock nacional volverá a decir presente con Estelares, que se presentará en Bioceres, mientras que el cantante Luciano Pereyra actuará en el Metropolitano, consolidando una programación que mantiene continuidad y variedad de estilos musicales.

El cierre de esta serie de espectáculos será el sábado 25, cuando Divididos, banda emblemática del rock argentino, suba al escenario del Anfiteatro, completando un recorrido artístico que posiciona a Rosario como uno de los centros culturales más activos del país.

La proyección artística de la ciudad continuará durante mayo con nuevas presentaciones que sostienen el ritmo cultural y el movimiento turístico. El sábado 9 de mayo se presentará Pity Álvarez en el Autódromo, el sábado 16 de mayo llegará a Rosario Robert Plant, figura histórica del rock internacional y exlíder de Led Zeppelin, en un espectáculo que se perfila como uno de los grandes hitos musicales del año. El domingo 17 de mayo será el turno del dúo urbano Ca7riel y Paco Amoroso, que convocará a nuevas audiencias con una propuesta contemporánea y de fuerte presencia escénica.

Detrás de esta agenda artística hay un proceso sostenido de crecimiento que posiciona a Rosario como una ciudad culturalmente activa y turísticamente atractiva. La llegada de artistas de distintos géneros y trayectorias genera experiencias que trascienden el espectáculo musical: moviliza visitantes, dinamiza la economía local y fortalece la imagen de la ciudad como destino para escapadas, fines de semana y eventos masivos.

Este presente es la consecuencia de un trabajo mancomunado entre el sector privado y público. Y también cuenta con antecedentes claros, ya que la ciudad viene de recibir a artista de la jerarquía de Ricky Martin, Los Piojos, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, La Renga, Cuarteto de Nos, DJ John Digweed, consolidando un camino que hoy se traduce en una agenda artística sostenida y en una creciente demanda turística asociada a los grandes espectáculos.