La Capital | Ovación | Ariel Holan

Holan: "Central está arriba y, de acá en adelante, serán todas finales para nosotros"

Holan se mostró conforme con la victoria de Central, y valoró el "carácter" y la "actitud" que mostraron los jugadores para conseguir un nuevo triunfo

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

19 de octubre 2025 · 22:11hs
Holan destacó que en el segundo tiempo

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Holan destacó que en el segundo tiempo, Central tuvo ocasiones y en el balance general mereció ganar.

El conductor auriazul, Ariel Holan , se encargó de analizar los motivos de esta victoria en su propio terruño que sigue proyectando a su equipo desde arriba de todos. " El mérito es de los futbolistas que están haciendo una gran campaña. Eso nos pone arriba, y tenemos en claro que, de acá en adelante, seguirán siendo todas finales para nosotros", señaló el DT en rueda de prensa, con muecas de satisfacción.

"Fue un partido muy duro. En el primer tiempo, ellos estuvieron muy replegados, y nos costó entrar con prolijidad. Igual, pudimos abrir el marcador, y ese es un gran mérito del equipo".

>> Leer más: Central: Holan confirmó el equipo con dos modificaciones para recibir a Platense

Central mereció ganar

"Creo que hicimos un buen partido defensivo, todo el cotejo. Y en el segundo tiempo, y tuvimos ocasiones suficientes para liquidar el partido. No tengo dudas, que en el balance general merecimos ganar. Por eso, destaco el compromiso y el carácter que mostró el equipo. Será muy importante poder conservar eso, de cara a todo lo que puede venir".

En relación al homenaje a Miguel Russo, expresó que "todo fue muy conmovedor y también había que sobreponerse a esa situación tan emotiva. Y el equipo lo hizo bien. Había una energía de sentimientos encontrados y eso podía llegar a influir, sobre todo en un club tan pasional como Central".

"Fue un partido duro y lo sacamos adelante. Siempre supe que la segunda ronda iba a ser muy compleja porque se juegan cosas muy pesadas todos. Eso se refleja en el funcionamiento de los equipos. Central es un grande, está arriba, y ahora tenemos que seguir llevando adelante estas responsabilidades y motivaciones", resaltó Holan.

>> Leer más: Novedades en Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Veliz: "Queremos seguir ahí arriba"

La eficacia de Alejo Veliz es una de las razones que sustenta este momento de Central, que con esta victoria de Central sobre Platense, trepa cada vez más alto y le va dando rienda suelta a las expectativas que va despertando y multiplicando en cada fecha. "Venimos bien y tenemos que seguir de la misma manera. Queremos seguir ahí arriba", confió el artillero auriazul, que otra vez acercó un aporte de gran valía para terminar el pleito con tres puntos en el bolsillo.

"Estamos disfrutando mucho este momento. Tenemos jugadores de buen pie, que marcan la diferencia en cualquier momento, y eso nos está permitiendo continuar arriba. Eso nos da responsabilidades y nos motiva", apuntó Veliz.

Sobre su aporte personal, el centrodelantero confió que "a mí me tocó cumplir el sueño de estar en Europa. Allá no me slieron las cosas como esperaba, y vine acá y tomé la decisión de volver para tener más fuerzas y más conianza. Estoy disfrutando mucho este momento en Central".

>> Leer más: Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

Campaz se lo dedicó a Miguel

Por su parte, Jaminton Campaz se mostró como uno de los más afectados por el fallecimiento de Miguel Russo. "Le dedicamos esta victoria a Miguel", comentó el colombiano tras el triunfo.

Y contó: "Tenía una muy buena amistad con él. Siempre me trató como un hijo más. El homenaje de hoy fue muy emotivo".

Sobre las virtudes de este Central, Campaz subrayó que "este equipo ya tiene una identidad, busca siempre el gol, tiene un fuerte mano a mano, y sabe perfectamente lo que tiene que hacer en la cancha".

Y, sobre el momento colectivo, el futbolista cafetero enfatizó que "es producto del grupo, y del trabajo de todos en este club. Hay un gran esfuerzo, antes de cada partido, y eso se termina notando en el campo de juego".

Noticias relacionadas
Ariel Holan vivió con mucha intensidad el trámite ante Vélez en un partido de ida y vuelta permanente.

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

Ariel Holan tuvo inesperados problemas para conformar el once de Central que enfrentará a Vélez en Liniers.

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

Ariel Holan y Miguel Ángel Russo se encontraron hace menos de un mes en el Gigante de Arroyito.

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Acá estoy yo. Franco Colapinto saluda antes de la largada en Austin. Se hizo notar de nuevo en la Fórmula 1, pero Alpine lo retó

Alpine hizo saber que no le gustó la desobediencia de Franco Colapinto, ¿conflicto en puerta?

Ver comentarios

Las más leídas

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Lo último

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Coad abrió una votación para definir un nuevo paro docente en la UNR. Reclaman la inmediata aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario
Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
La Ciudad

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados Unidos y dónde verlo

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados Unidos y dónde verlo

Ovación
El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Holan: Central está arriba y, de acá en adelante, serán todas finales para nosotros

Holan: "Central está arriba y, de acá en adelante, serán todas finales para nosotros"

Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

Policiales
Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Ciudad
Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Los resultados del 26-O y los consensos

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Los resultados del 26-O y los consensos

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba
La Región

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba

Murchison: Se abusa de la utilización del monotributismo

Por Patricia Martino

Economía

Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo"

Andrea Avila: Se necesita volver a generar empleo genuino
Economía

Andrea Avila: "Se necesita volver a generar empleo genuino"

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan
Policiales

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos
Policiales

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Por Julián Guarino. Especial para La Capital
Opinión

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
La Ciudad

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana
Zoom

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes