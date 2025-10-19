Holan: "Central está arriba y, de acá en adelante, serán todas finales para nosotros"

Holan se mostró conforme con la victoria de Central, y valoró el "carácter" y la "actitud" que mostraron los jugadores para conseguir un nuevo triunfo

El conductor auriazul, Ariel Holan , se encargó de analizar los motivos de esta victoria en su propio terruño que sigue proyectando a su equipo desde arriba de todos. " El mérito es de los futbolistas que están haciendo una gran campaña. Eso nos pone arriba, y tenemos en claro que, de acá en adelante, seguirán siendo todas finales para nosotros", señaló el DT en rueda de prensa, con muecas de satisfacción.

"Fue un partido muy duro. En el primer tiempo, ellos estuvieron muy replegados, y nos costó entrar con prolijidad. Igual, pudimos abrir el marcador, y ese es un gran mérito del equipo" .

"Creo que hicimos un buen partido defensivo, todo el cotejo. Y en el segundo tiempo, y tuvimos ocasiones suficientes para liquidar el partido. No tengo dudas, que en el balance general merecimos ganar. Por eso, destaco el compromiso y el carácter que mostró el equipo. Será muy importante poder conservar eso, de cara a todo lo que puede venir ".

En relación al homenaje a Miguel Russo, expresó que "todo fue muy conmovedor y también había que sobreponerse a esa situación tan emotiva. Y el equipo lo hizo bien. Había una energía de sentimientos encontrados y eso podía llegar a influir, sobre todo en un club tan pasional como Central".

"Fue un partido duro y lo sacamos adelante. Siempre supe que la segunda ronda iba a ser muy compleja porque se juegan cosas muy pesadas todos. Eso se refleja en el funcionamiento de los equipos. Central es un grande, está arriba, y ahora tenemos que seguir llevando adelante estas responsabilidades y motivaciones", resaltó Holan.

Veliz: "Queremos seguir ahí arriba"

La eficacia de Alejo Veliz es una de las razones que sustenta este momento de Central, que con esta victoria de Central sobre Platense, trepa cada vez más alto y le va dando rienda suelta a las expectativas que va despertando y multiplicando en cada fecha. "Venimos bien y tenemos que seguir de la misma manera. Queremos seguir ahí arriba", confió el artillero auriazul, que otra vez acercó un aporte de gran valía para terminar el pleito con tres puntos en el bolsillo.

"Estamos disfrutando mucho este momento. Tenemos jugadores de buen pie, que marcan la diferencia en cualquier momento, y eso nos está permitiendo continuar arriba. Eso nos da responsabilidades y nos motiva", apuntó Veliz.

Sobre su aporte personal, el centrodelantero confió que "a mí me tocó cumplir el sueño de estar en Europa. Allá no me slieron las cosas como esperaba, y vine acá y tomé la decisión de volver para tener más fuerzas y más conianza. Estoy disfrutando mucho este momento en Central".

Campaz se lo dedicó a Miguel

Por su parte, Jaminton Campaz se mostró como uno de los más afectados por el fallecimiento de Miguel Russo. "Le dedicamos esta victoria a Miguel", comentó el colombiano tras el triunfo.

Y contó: "Tenía una muy buena amistad con él. Siempre me trató como un hijo más. El homenaje de hoy fue muy emotivo".

Sobre las virtudes de este Central, Campaz subrayó que "este equipo ya tiene una identidad, busca siempre el gol, tiene un fuerte mano a mano, y sabe perfectamente lo que tiene que hacer en la cancha".

Y, sobre el momento colectivo, el futbolista cafetero enfatizó que "es producto del grupo, y del trabajo de todos en este club. Hay un gran esfuerzo, antes de cada partido, y eso se termina notando en el campo de juego".