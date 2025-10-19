La Capital | La Ciudad | docentes

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Coad abrió una votación para definir un nuevo paro docente en la UNR. Reclaman la inmediata aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

19 de octubre 2025 · 22:21hs
Los docentes de la UNR reclaman una urgente recomposición salarial.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Los docentes de la UNR reclaman una urgente recomposición salarial.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) abrió una votación interna para definir nuevas medidas de fuerza en reclamo al gobierno nacional por la falta de aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, sancionada este año pero aún sin implementación efectiva.

“Los docentes seguimos en la lucha, exigiendo a Milei que cumpla la ley”, expresaron desde el gremio universitario, que mantiene la protesta en defensa del presupuesto educativo y los salarios del sector.

Dos opciones en debate

La consulta docente, que permanecerá abierta hasta el lunes 20 de octubre a las 9, propone dos alternativas: acompañar la decisión de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y de la federación de no docentes Fatun, que impulsa un paro de 24 horas (día a definir), o sumarse al plan de lucha de Conadu Histórica, que plantea un paro de 48 horas para los días martes 21 y miércoles 22.

“La docencia universitaria apuesta una vez más a las definiciones colectivas y unitarias para decidir los días y modalidades de las medidas de fuerza”, señaló Coad en un comunicado.

>> Leer más: Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Además, el gremio convocó a una asamblea docente para el martes 21 de octubre a las 18 en su sede gremial, con el objetivo de evaluar el resultado de la votación y coordinar acciones conjuntas con otros sectores.

Reclamo en la UNR por la ley de financiamiento

Desde la conducción de Coad recordaron que la ley de Financiamiento Universitario fue “una conquista lograda gracias a una lucha sostenida por toda la docencia y la comunidad universitaria”, pero advirtieron que su aplicación sigue “pendiente” y requiere una decisión política del Ejecutivo nacional.

“La lucha docente, de la comunidad y del conjunto del pueblo es la principal herramienta que nos permite enfrentar el ajuste y la destrucción de la universidad pública que se propone Milei”, sostuvieron desde el gremio, al tiempo que remarcaron la necesidad de “exigir su plena implementación”.

El reclamo se da en el marco de un clima de creciente tensión entre las universidades nacionales y el gobierno, luego de meses de negociaciones sin avances concretos en materia de presupuesto y recomposición salarial.

Noticias relacionadas
El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

El puerto de Rosario crece mes a mes

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Octubre: mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama.

Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama

feria del libro rosario: nelson castro, alexandra kohan y chiqui gonzalez protagonizan el domingo

Feria del Libro Rosario: Nelson Castro, Alexandra Kohan y Chiqui González protagonizan el domingo

Ver comentarios

Las más leídas

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Lo último

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Coad abrió una votación para definir un nuevo paro docente en la UNR. Reclaman la inmediata aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario
Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
La Ciudad

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados Unidos y dónde verlo

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados Unidos y dónde verlo

Ovación
El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Holan: Central está arriba y, de acá en adelante, serán todas finales para nosotros

Holan: "Central está arriba y, de acá en adelante, serán todas finales para nosotros"

Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

Policiales
Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Ciudad
Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Los resultados del 26-O y los consensos

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Los resultados del 26-O y los consensos

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba
La Región

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba

Murchison: Se abusa de la utilización del monotributismo

Por Patricia Martino

Economía

Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo"

Andrea Avila: Se necesita volver a generar empleo genuino
Economía

Andrea Avila: "Se necesita volver a generar empleo genuino"

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan
Policiales

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos
Policiales

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Por Julián Guarino. Especial para La Capital
Opinión

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
La Ciudad

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana
Zoom

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes